Jean Portante / Entendons-nous bien: il n’y a que les Occidentaux qui disent Jérusalem. En hébreu, c’est Yerushalayim, alors que le nom arabe est al Quds. L’histoire de la ville étant très longue, son appellation est plurielle. Les Egyptiens, par exemple, disaient probablement Urushalimu, alors que Hierosolima était le nom que lui donnaient les Romains.

Quoi qu’il en soit, dans tous ces noms on trouve deux éléments: «jéru» et «salem» si l’on se base sur la version occidentale. «Jéru», disent certains linguistes, proviendrait de «uru» qui signifierait en gros «ville fondée par». On aurait alors pour Jérusalem: ville fondée par Salem. Il y en a qui font remonter ce «Salem» au dieu des Cananéens «Shalem». Le dieu de la création, dans le panthéon sémitique. Ville d’un dieu, ville sainte – al Quds dans la traduction arabe –, voilà une des logiques du nom Jérusalem.

D’autres étymologistes partent de la racine chaldéenne «shlm» dont seraient issus et le mot arabe «salaam» et le mot hébreu «shalom» qui signifient… «paix». Jérusalem serait alors, littéralement, la «ville de la paix». Ce que la réalité politique d’aujourd’hui dément.