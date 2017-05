Luxembourg et Prague se reparleront à Varsovie

Début mercredi après-midi de la visite officielle du Premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka. Une visite qui a été compromise par la situation politique interne de la République tchèque. «Mais je me réjouis que l’agenda ait pu être maintenu», commente Xavier Bettel, pour saluer son homologue, venu au Luxembourg célébrer le 95e anniversaire de l’instauration des relations diplomatiques entre les deux pays, historiquement liés. Car, si Luxembourg avait «été peiné» de la fermeture de l’ambassade tchèque sur son sol, il est ravi de la réouverture qui a pu être menée à bien, en janvier 2015, deux ans après le retrait… M. Sobotka a d’ailleurs souligné que sa venue était une première depuis 16 ans.

L’Europe a évidemment été au menu de l’entretien bilatéral entre les deux Premiers ministres. «On parle d’Europe à plusieurs vitesses, commente Xavier Bettel. Mais nous ne voulons pas d’une Europe à quelques-uns contre les autres. Sur certains points, on peut cependant avancer, trouver des convergences par groupes ciblés. Je préfère une Union à deux à trois vitesses plutôt qu’une Union au point mort».

Rendez-vous le 19 juin

MM. Bettel et Sobotka ont d’ailleurs passé outre les différends qu’a pu avoir le V4 (le groupe de Visegrád, rassemblement informel de la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie) avec le Luxembourg et des pays fondateurs de l’Union. «Les points de vue exprimés sont parfois contraires à notre vision d’une Europe humaniste et solidaire, dit Bettel, mais il faut souligner que nous ne sommes pas fâchés avec Prague, qui n’est beaucoup moins difficile à comprendre que d’autres».

Et les deux hommes ont annoncé une prochaine importante réunion, à l’initiative de la République tchèque, qui mettra autour de la table le V4 et le Benelux le 19 juin, à Varsovie. Une réunion qualifiée d’importante et de symbolique pour la reprise des discussions parfois tendues. On y parlera notamment frontières et immigration. «On n’éludera pas de questions, prévient Bettel. Mais il y a un accord et on ne peut pas, dans l’UE, dire à l’Italie ou à la Grèce « C’est votre problème« ». «Mais nous avons aussi des points de convergence sur des questions élémentaires de sécurité, de développement. Il faut d’abord se parler», prolonge M. Sobotka. «Prague veut faire avancer l’Europe. Personne n’a intérêt à ce que cette belle idée se gèle».

Convergences économiques

L’économie fait partie des points rassembleurs. Xavier Bettel salue un pays qui a connu récemment 5% de croissance. Son homologue appuie l’idée de renforcer les échanges économiques, dans des secteurs comme les techniques numériques, les énergies renouvelables ou le domaine spatial. Le Premier ministre tchèque ira d’ailleurs, ce jeudi, visiter SES à Betzdorf.

En revanche, Prague et Luxembourg sont concurrents pour l’accueil potentiel de l’EBA, l’autorité bancaire européenne, qui devra quitter Londres dans la foulée du Brexit. «Des règles seront fixées les 22 et 23 juin au Conseil européen. On peut imaginer qu’il y ait d’autres candidats. En attendant, cela ne nous empêchera pas d’être des concurrents amicaux», a plaisanté Bettel.

Militer sans interférer

Interrogé par un journaliste de la télévision tchèque sur son soutien à son homologue dans ses combats de politique interne, notamment face au controversé ministre des Finances Andrej Babis, Xavier Bettel n’a pas tout à fait botté en touche. «Ne me demandez pas d’interférer. J’ai un interlocuteur et un collègue de travail, Bohuslav ici présent. J’ai un collègue de parti au niveau européen, M. Babis. Vous avez, en République tchèque, une justice qui fait son travail et des électeurs qui font leurs choix».

Autre sortie, qui a pu surprendre la délégation de presse tchèque. A la question de savoir s’il avait été question, dans les discussions bilatérales, de l’entrée dans l’Euro qui fait débat à Prague, Xavier Bettel a lancé: «Ce n’est pas à l’ordre du jour et je n’ai pas pour mandat d’influencer quiconque dans l’Union. Cependant, à titre personnel, je défends les valeurs avec lesquelles j’ai grandi. J’ai connu les Flux et les Bef, la drachme et le franc français… Moi je suis content de payer mes courses en euros. Maintenant, si vous avez besoin de quelqu’un pour faire campagne chez vous, pour militer pour un oui à l’euro, je suis disponible».

A. D.