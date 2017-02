Le million qui cache la forêt

Si la perspective du million d’habitants n’effraie personne, son échéance n’apparaît décisive que si elle permet de garantir la pérennité du niveau de vie actuel. Accueil, logement, mobilité et vivre ensemble sont des corollaires qui, de l’avis de tous, doivent être mieux appréhendés.

C’est donc l’évolution de la population qui inaugure le partenariat entre les Rotondes et «Le Jeudi» et c’est la perspective du million d’habitants qui au est menu d’une table qui rassemble François Bausch, ministre des Infrastructures et de l’aménagement du territoire ; Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce ; Laura Zuccoli, présidente de l’Asti et Claude Gengler, géographe-aménageur et directeur du «Quotidien»

«La perspective du million d’habitants suscite des sentiments divers», entame d’emblée Jacques Hillion. Une perspective «un peu lointaine» pour le ministre François Bausch, qui préfère raisonner à plus court terme, 2040 lui paraissant assez «imprévisible». La qualité de l’accroissement de la population et de la croissance cristallise bien plus son attention. Carlo Thelen ne dit pas le contraire mais précise que «cette perspective, à l’horizon 2040, n’est pas effrayante et même souhaitable pour garantir la pérennité de notre système social». Le sentiment est le même chez Laura Zuccoli, de l’Asti, qui estime que «le million est déjà là» via l’immigration et l’apport des frontaliers avec leur famille.

Le ton est plus tranché chez Claude Gengler qui fait remarquer l’écart entre les projections passées et la réalité actuelle. «Notre modèle est bâti sur la croissance et ce modèle impose un accroissement démographique constante. L’absence d’un autre modèle me dérange», souligne l’ancien conseiller au ministère de l’Aménagement du territoire. Ce dernier invite à «ménager le territoire plutôt que de l’aménager», qualifiant la perspective du million d’habitants de «masturbation intellectuelle».

La croissance démographique, +400.000 personnes, demande inévitablement un accompagnement sur le plan du logement, ce dont chacun convient. «Les friches industrielles, à Luxembourg, Schifflange ou Wiltz, si on les réurbanise, peuvent accueillir des logements sans défigurer notre environnement», précise François Bausch. «Notre sol et notre intelligence constituent nos ressources premières, soyons créatifs !», ajoute le ministre. Actuellement, «la capitale abrite un habitant pour cinq emplois, ce qui n’est pas tenable», d’où la nécessité de construire là où la place et les infrastructures de transport existent, «comme au Kirchberg». Bausch préconise une vraie politique urbaine qui permette de limiter le besoin en déplacement des habitants.

Sur le plan économique, Carlo Thelen rappelle que la politique impose des prises de décisions qui ne privilégient pas toujours le long terme. «Le financement des pensions qui sont de très haut niveau au Luxembourg, implique que l’on croisse. Mais les mentalités doivent changer et elles changent», précise-t-il. Une plus forte taxation du foncier est recommandée. Selon lui, l’envie d’être propriétaire décline, particulièrement chez les jeunes. Mais une chose est sûre, d’après Thelen, le modèle exige que nous continuions d’attirer les investissements et talents étrangers si nous désirons garder notre niveau de vie actuel. «Ce qui compte c’est la productivité, ajoute-t-il. Aujourd’hui elle n’augmente plus et nous devons la relancer en innovant. La croissance de l’emploi est moins cruciale que celle de la productivité».

Pour Claude Gengler, «il n’est pas facile dans un petit pays d’agir si les grands propriétaires fonciers (Eglise, Arcelor-Mittal) ne vous suivent pas. Si l’aménagement du territoire ne dérange pas c’est qu’il ne sert à rien… En outre il est difficile pour le ministère de se positionner sans avoir l’air de dicter sa volonté».

La perspective de l’accroissement démographique implique pourtant, à moyen terme, une part encore plus importante d’étrangers dans la population. «La représentativité politique de ces individus, mise à mal par les résultats du référendum, est importante, mais les possibilités de logement pour accueillir les nouveaux arrivants le sont tout autant», prévient Laura Zuccoli. Elle invite les propriétaires fonciers au civisme en freinant la spéculation immobilière. La lourdeur administrative, notamment liée à l’environnement ne facilite pas non plus la tâche, suggère Carlo Thelen. Pour ce dernier, cohérence et efficience doivent primer, surtout dans la perspective d’un Luxembourg millionnaire.