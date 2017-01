Zone euro: le chômage reste stable à 9,8% en novembre

Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable en novembre à 9,8%, a annoncé lundi l’Office européen des statistiques, Eurostat.

Ce taux, le plus faible enregistré dans la zone euro depuis juillet 2009, est conforme aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset. En octobre, le taux de chômage était déjà de 9,8%, après 9,9% en septembre, où il était passé pour la première fois depuis plus de 5 ans sous les 10%.

Parmi les 19 Etats membres ayant choisi la monnaie unique, de fortes disparités subsistent: l’Allemagne, première économie de cette zone, affiche le taux le plus faible à 4,1%. En revanche, la Grèce et l’Espagne affichent les taux les plus élevés: 23,1% pour la première (dernier chiffre disponible en septembre) et 19,2% pour la seconde. La France fait un peu mieux que la moyenne en novembre: 9,5%. Dans les 28 pays de l’UE, le taux de chômage s’est établi à 8,3% en novembre, en baisse par rapport à 8,4% en octobre.

afp