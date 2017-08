Xavier Bettel en visite de chantier au Pont Rouge

Ce vendredi 25 août 2017, les CFL ont eu le plaisir de recevoir la visite de Monsieur le Premier Ministre, Xavier Bettel, en présence de Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Madame Lydie Polfer, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg et de Madame Sam Tanson, Première échevine de la Ville de Luxembourg, sur le site du chantier du funiculaire.

Le funiculaire est un élément-clé du pôle d’échanges intermodal «Pfaffenthal-Kirchberg», connectant entre eux le réseau ferré luxembourgeois, le futur tram, les bus et la mobilité douce. Situé à proximité du Pont Rouge, le nouveau funiculaire permettra aux voyageurs de se déplacer facilement entre l’arrêt ferroviaire «Pfaffenthal-Kirchberg» en bas du Pont Rouge et le pôle d’échanges situé au Kirchberg.

Depuis leur début en mai 2015, les travaux de construction du nouvel arrêt ferroviaire se sont bien poursuivis et pourront être terminés dans les délais prévus, en respectant le budget. La mise en service du pôle d’échanges aura lieu le 10 décembre, ensemble avec le premier tronçon du tram au Kirchberg et la nouvelle gare périphérique Howald.

Le funiculaire sera accessible à l’ensemble des usagers des transports en commun et de la mobilité douce, et ce sans titre de transport supplémentaire. Adaptées aux besoins des personnes à mobilité réduite, l’accès aux cabines du funiculaire en fauteuil roulant sera facilité. Les passagers souhaitant embarquer avec un landau ou un vélo sont les bienvenus.

L’objectif est une desserte de ce nouvel arrêt à raison de six trains par heure et par sens. À terme, il est prévu d’acheminer les voyageurs en provenance du sud, directement en train, à ce nouvel arrêt, après la halte de leur train en Gare centrale à Luxembourg-Ville. Les passagers se rendant au Kirchberg à partir du nord du pays pourront désormais descendre du train à quelques kilomètres avant la Gare centrale, à proximité immédiate de leur destination. Ceci permettra des gains de temps considérables.

