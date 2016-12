Vu des marchés / L’homme face à la machine

Aujourd’hui, alors que les entreprises technologiques occupent quatre des cinq premiers rangs du classement Fortune 500, aucune ne figure sur les listes des plus gros employeurs à l’échelle mondiale.

Au cours des 50 dernières années, la population mondiale a considérablement augmenté. Durant la même période, le PIB réel et le revenu par habitant s’étant inscrits sur une forte courbe ascendante, l’emploi a augmenté à un rythme encore plus rapide. Ce phénomène résultait, du moins en partie, de l’essor des nouvelles technologies. En effet, alors que le débat précédent concernant la fracture numérique mettait en évidence les inégalités entre marchés développés et en développement, dans des domaines comme la pénétration d’internet et des smartphones, les nouvelles technologies ont permis la création de très nombreux emplois, notamment dans les pays en développement.

Cela pourrait changer, et ce dans un laps de temps relativement court.

L’impact de l’externalisation et de la délocalisation sur l’emploi à l’échelle mondiale pourrait s’avérer insignifiant par rapport aux perturbations provoquées par les robots de nouvelle génération, alimentés par une intelligence artificielle – un marché de 32 milliards de dollars aujourd’hui et qui devrait dépasser les 80 milliards en 2020.

Le Forum économique mondial a prédit que ces nouvelles technologies pourraient supprimer 5 millions d’emplois dans 15 grandes économies développées et émergentes d’ici à 2020. Le problème devrait être particulièrement douloureux au sein des marchés en développement qui, jusqu’à présent, constituaient le moteur de création d’emplois.

«L’utilisation accrue de robots dans les pays développés risque d’éroder l’avantage traditionnel des pays en développement en termes de coût de la main-d’œuvre», a récemment averti l’ONU. «Les conséquences négatives pour les pays en développement pourraient être significatives.»

On peut citer l’exemple d’Adidas, qui a décidé de réinstaller en Allemagne une partie de sa production chinoise car les progrès de la robotique rendaient une telle opération rentable. Toutefois, la relocalisation façon Adidas augmentera la rentabilité sans créer de nombreux emplois manufacturiers, alimentant encore davantage l’actuelle montée du populisme. C’est-là l’une des particularités de l’époque.La technologie amplifie les niveaux d’inégalité actuels en matière de revenus tout en permettant à ceux qui s’opposent à de telles tendances de s’exprimer. On a pu constater que Donald Trump avait habilement exploité les médias sociaux dans la course à la Maison-Blanche. En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, les populistes gagnent du terrain par des moyens similaires. Dans chacun de ces pays, le parti d’extrême droite compte désormais plus de fans Facebook que les partis traditionnels.

À mesure que le rythme de la numérisation s’accélèrera, cette frange de Facebook occupera de plus en plus le devant de la scène, s’exprimant au nom des travailleurs pauvres et des classes moyennes en difficulté menacés par les nouvelles technologies et les robots intelligents.

D’après Deloitte, les salariés britanniques gagnant moins de 30.000 livres sterling par an sont cinq fois plus susceptibles de voir leurs emplois remplacés par des machines que ceux dont le salaire annuel atteint 100.000 livres. Ce phénomène pourrait entraîner la création d’une sous-catégorie entièrement nouvelle de travailleurs peu qualifiés. Les rôles les plus susceptibles de disparaître sont ceux qui reposent sur des processus répétitifs, les tâches administratives et les services de soutien. Parmi les emplois «les plus sûrs», en revanche, figurent ceux des secteurs de l’informatique, de l’ingénierie et des sciences. Les postes qui exigent une réflexion créatrice ou des capacités relationnelles, comme les postes d’encadrement dans le droit, l’éducation, la santé, les médias et les services financiers, devraient également résister.

Le secteur de l’informatique dans son ensemble, en particulier aux Etats-Unis et au Japon, continuera de faire l’objet d’une croissance explosive, sous l’impact de la robotique et de la sécurité sur internet. Plus généralement, les cycles économiques continueront à devenir plus courts et plus difficiles à prévoir. En conséquence, les investisseurs devront être encore plus sélectifs.

Il ne faut pas oublier que si, de toute évidence, l’être humain est appelé à être de plus en plus remplacé par des robots dans certains domaines, ce phénomène suscitera tout aussi sûrement de nouvelles opportunités, y compris certaines qui n’ont pas encore été imaginées.

stefan Van Geyt

Group CIO

KBL European Private Bankers.