Vols supprimés par Ryanair: l’UE appelle à respecter les droits des passagers

La Commission européenne a appelé lundi la compagnie aérienne irlandaise Ryanair à « respecter pleinement » les droits de ses passagers, après l’annonce surprise vendredi de la suppression d’environ 2.000 vols jusqu’à fin octobre.

« Grâce à l’Union européenne, tous les passagers dont les vols sont annulés disposent d’un ensemble complet de droits prévus par le droit européen », a déclaré lundi Violetta Bulc, la commissaire chargée des Transports. « Cela inclut le droit au remboursement, au réacheminement ou à un vol retour, ainsi que le droit à une assistance et dans certaines circonstances le droit à compensation », a rappelé Mme Bulc, dans un communiqué. « Nous sommes en contact avec Ryanair et nous attendons qu’ils respectent pleinement ces droits », a-t-elle ajouté, soulignant que « les autorités nationales sont responsables de leur application ». Ryanair était la cible lundi d’une avalanche de protestations de voyageurs en colère après l’annonce d’une vague d’annulations et la compagnie aérienne à bas prix était sommée d’éclaircir au plus vite ses plans de vol.

Dans un bref communiqué diffusé vendredi, la compagnie la plus importante d’Europe en termes de passagers transportés avait annoncé l’annulation de 40 à 50 vols par jour à compter de cette date et jusqu’à fin octobre, soit environ 2.000 liaisons au total. « Nous nous sommes plantés dans l’organisation des vacances de nos pilotes et nous travaillons dur pour revenir à la normale », a reconnu le directeur marketing du groupe, Kenny Jacobs, promettant « l’envoi d’informations régulières aux clients et la publication de nouvelles sur le site internet ». Ryanair souligne que ces annulations ne concernent que 2% de ses vols et ont pour but de « rétablir sa ponctualité » qui a diminué début septembre.

