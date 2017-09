Vladimir Poutine a menacé de diminuer de 155 personnes supplémentaires le personnel diplomatique des Etats-Unis

Le président russe Vladimir Poutine a menacé mardi de diminuer de 155 personnes supplémentaires le personnel diplomatique des Etats-Unis en poste dans son pays, à l’heure de vives tensions bilatérales entre les deux puissances.

M. Poutine avait déjà ordonné fin juillet la réduction de 755 à 455 du nombre de diplomates américains et employés (russes et américains) en Russie, après de nouvelles sanctions économiques américaines dans le cadre du conflit ukrainien.

Moscou déclarait alors vouloir obtenir la parité avec le personnel diplomatique russe aux Etats-Unis — 455 personnes, y compris quelques 155 travaillant pour la mission diplomatique russe auprès de l’ONU.

« Si on parle de la parité absolue (…), c’est 455 moins 155 », a précisé mardi Vladimir Poutine. « Donc, nous nous réservons le droit de prendre une décision sur ce nombre de diplomates américains », a-t-il déclaré en Chine en marge du sommet des « Brics » à Xiamen (sud-est). « Mais nous n’allons pas le faire pour l’instant », a précisé le président russe, assurant vouloir d’abord « voir comment va se développer la situation ».

Les Etats-Unis et la Russie sont engagés dans un bras de fer diplomatique depuis l’expulsion fin 2016 par l’ex-président américain Barack Obama de 35 diplomates russes. Moscou n’avait pas réagi jusqu’au vote en juin par le Congrès américain de nouvelles sanctions économiques dans le cadre du conflit ukrainien.

Vladimir Poutine avait alors ordonné une première réduction du personnel travaillant à l’ambassade et dans les consulats américains en Russie. En réponse, Washington a fermé samedi le consulat russe de San Francisco et des missions commerciales à Washington et New York. La Russie a dénoncé le lendemain « un acte hostile et une grossière violation du droit international ».