Pendant les quatre jours du weekend de la Pentecôte, le Luxembourg

City Tourist Office (LCTO) a constaté une légère tendance à la baisse de la

fréquentation touristique par rapport à 2016.

Les données sont recensées suivant trois indicateurs, à savoir le nombre de visites

guidées (+ 3,03%), le nombre de visiteurs accueillis aux Casemates du Bock (- 8,89%) et le nombre de visiteurs du bureau d’accueil et d’information (- 12,38%).

L’une des clés de succès du tourisme urbain à Luxembourg reste l’organisation de visites guidées, en progression depuis des années.

La plus grande partie viennent des pays voisins, avec, en premier lieu et sans surprise les Allemands (29%), suivis des Français (19%), Néerlandais (8%), Anglais (6%) et Belges (4%). Les résidents luxembourgeois représentent 7% de la clientèle. Ces 6 pays représentent en tout 73% de la clientèle recensée.

Communiqué