Une attaque nucléaire nord-coréenne entraînerait une réponse « écrasante »

Une attaque nucléaire nord-coréenne entraînerait une réponse « efficace et écrasante », a averti vendredi le chef du Pentagone James Mattis qui tente de rassurer ses alliés en Asie sur la solidité de l’alliance avec les Etats-Unis.

Le secrétaire américain à la Défense s’exprimait à Séoul, à l’occasion de la première tournée à l’étranger d’un haut responsable américain depuis l’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump. Il est arrivé dans l’après-midi au Japon. Donald Trump avait publiquement envisagé le retrait des soldats américains du sud de la péninsule coréenne et de l’archipel nippon, à défaut d’une hausse significative de la contribution financière de ces deux pays.

Mais M. Mattis, qui s’était pour la première fois rendu en Corée du Sud en 1972 en tant que lieutenant de l’armée américaine, a adopté vendredi un ton beaucoup plus conforme avec l’esprit de la diplomatie américaine. Pyongyang se montre toujours menaçant dans ses paroles et ses actes, a relevé le secrétaire à la Défense, arrivé jeudi à Séoul.

« Toute attaque contre les Etats-Unis ou nos alliés sera vaincue et l’utilisation d’armes nucléaires entraînera une réponse efficace et écrasante », a déclaré M. Mattis avant une réunion avec le ministre sud-coréen de la Défense Han Min-Koo. Il a dit qu’il entendait à Séoul « souligner l’engagement prioritaire des Etats-Unis en faveur de notre alliance bilatérale » et « l’engagement total » à défendre la démocratie sud-coréenne.

La Corée du Nord a réalisé en 2016 deux essais nucléaires et des dizaines de tests de missiles.

– Bouclier antimissile américain –

Les experts s’accordent à dire que le régime de Pyongyang, dont l’ambition est de pouvoir porter le feu nucléaire sur le territoire continental américain, a fait d’énormes progrès vers cet objectif. Dans son discours du Nouvel an, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un avait vanté l’imminence d’un test de missile balistique intercontinental (ICBM).

Dans l’un de ses traditionnels tweets du soir, Donald Trump avait répliqué qu’un missile nord-coréen n’atteindrait jamais le territoire américain. Avant son départ vendredi, M. Mattis a déposé une gerbe sur la Tombe du soldat inconnu à Séoul, où il a rencontré plusieurs centaines de partisans et vétérans de la Guerre de Corée (1950-1953) agitant des drapeaux américains et des photos de Donald Trump.

A Tokyo, il doit rencontre le Premier ministre Shinzo Abe et le ministre japonais de la Défense Tomomi Inada. M. Abe doit rendre visite la semaine prochaine à Washington à M. Trump. Il y a 47.000 soldats américains dans l’archipel nippon et 28.500 en Corée du Sud. Jeudi, M. Mattis et le Premier ministre sud-coréen Hwang Kyo-Ahn sont convenus de poursuivre l’installation sur le sol sud-coréen d’un bouclier antimissile de fabrication américaine THAAD, destiné à protéger la Corée du Sud des attaques nord-coréennes. Séoul a accepté d’accueillir un tel système en février 2016 après l’annonce d’un tir de fusée par Pyongyang, mais n’a toujours pas pu trancher sur le lieu exact d’implantation.

La Chine, qui estime que le THAAD portera atteinte à sa propre sécurité et augmente les risques de conflit dans la région, a décrété une série de mesures considérées en Corée du Sud comme des sanctions.

afp