Un monde immonde / L’informationau temps des manipulateurs

Alep est tombée et la guerre de Syrie en est à un tournant, là-dessus tous les observateurs sont d’accord. N’empêche que la bataille pour la prise des quartiers Est a été phagocytée par les filets de la propagande, la présentant comme si, là, se jouait le moment le plus horrible de toute la guerre.

Entendons-nous bien, toute bataille, tout bombardement dans des zones où cohabitent civils et soldats, est choquant en soi, et encore plus aux yeux de ceux qui, de loin, l’observent.

Et que Bachar al-Assad n’est pas un saint aux mains propres, pour le dire par euphémisme, qui peut le nier?

Même pas les Russes, pourtant les alliés les plus solides du régime de Damas.

Mais où a-t-on lu chaque jour, partout, et vu à la télé, partout, qu’au Yémen les amis de l’Occident que sont les Saoudiens semaient des tapis de bombes à l’aveuglette sur la plupart des villes? Elles aussi regorgeant de civils. Qui ne trouvent aucun défenseur des droits humains dans nos contrées. Comme si ces bombes-là étaient légitimes.

Légitimes l’étaient aussi, et le restent, aux yeux des militaires américains, les largages de deux engins atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, bombardement qu’après-coup on a justifié car n’a-t-il pas mis fin à la guerre? Sans parler du déluge de feu tombé sur la ville de Dresde, alors que l’Allemagne nazie était déjà terrassée.

Dissoudre la tragédie dans le mensonge presque généralisé, concocté dans des officines manipulatrices, puis répandu dans le monde et repris tel quel par presque l’ensemble des médias, le pas n’aurait pas dû être franchi cette fois-ci dans la bataille d’Alep. Il est indécent. D’autant que, dès qu’on propage le faux, même le vrai en est contaminé. Punissant doublement les victimes. Dépêtrons donc l’une ou l’autre information de sa camisole de contre-vérités.

Tout d’abord ce n’est pas Alep qui a été bombardée, mais deux ou trois quartiers du côté Est de la ville. C’est trop de malheur bien entendu, mais la guerre n’est-elle pas par définition cela? Ceci alors qu’auparavant, c’était l’Ouest qui recevait les bombes sur la tête, sans qu’on l’étale trop dans les médias, l’Ouest où vivent – cible des djihadistes, retranchés à l’Est, mêlés à d’autres rebelles et à la population civile – nombre de chrétiens qui ont salué la reprise en main par les troupes gouvernementales.

Ajoutons, parce que cela aussi les médias se gardent de le propager, qu’à Mossoul, en Irak donc, sévit en ce moment la bataille pour la reconquête de la ville occupée par l’Etat islamique. Les avions occidentaux et l’artillerie se privent-ils de la bombarder peut-être?

Met-on des gants avant de lancer les obus? Dans quel journal peut-on lire le nombre des victimes civiles de cette bataille-là?

Double falsification de l’information, censurant l’horreur générée par nous-mêmes et nos amis, exagérant celle des autres. Oubliant, par exemple, que la guerre d’invasion d’Irak, menée par l’armada de Bush, après avoir falsifié des données des services secrets occidentaux et fait croire que Saddam était sur le point d’utiliser des armes de destruction massive, a fait, parmi la population civile, plus d’un million de morts.

Officiellement, on parle de quelque 110.000 tués civils. Tueries massives devenues «dégâts collatéraux» à travers le filtre commode de la désinformation.

Que la chute des derniers quartiers d’Alep Est ait permis à des civils et des combattants d’être évacués en toute sécurité, on n’en a pas fait grand étalage, préférant mettre en avant les difficultés du début. Et lorsque, à la surprise générale, Russes et Turcs ont annoncé avoir signé avec les rebelles, oui, avec ceux que les Etats-Unis et l’Occident considèrent comme des insurgés légitimes, et avec le pire ennemi de ceux-ci qu’est le régime, un accord de cessez-le feu, beaucoup ont, j’en suis sûr, croisé les doigts, à Washington, Londres ou Paris, pour qu’il ne tienne pas.

Et de nouveau on a nourri les médias d’escarmouches prouvant qu’une telle initiative ne pouvait avoir que la vie courte. Eh bien, le cessez-le feu dure toujours, malgré une dizaine de violations, ce qui, compte tenu de la situation, est très peu. On a mis en avant des combats à Wadi Barrada, dans la banlieue de Damas. On oublie souvent de dire pourquoi. C’est là que se trouvent les réserves d’eau alimentant la capitale syrienne. Les rebelles et parmi eux le groupe djihadiste Fatah al-Cham (ex Front al-Nosra, branche d’al-Qaïda en Syrie), pas inclus dans la trêve, ont les mains sur les robinets. Ce qui a provoqué une grave pénurie d’eau dans la capitale. Que peut faire d’autre le régime que d’envoyer ses soldats reprendre le contrôle des réserves?

N’oublions pas que pour l’ONU, priver les populations d’eau est un crime de guerre.

Jean Portante