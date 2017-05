Un monde immonde / Lettre à mes inconnu(e)s de France

Comment se fait-il que vous ayez laissé entrer le loup dans la bergerie, et s’y incruster? Il y a quinze ans, quand il frappait déjà à votre porte, vous l’avez éconduit. Puis vous l’avez oublié. Il est alors allé s’acheter un déguisement avant de revenir à la charge. Et vous ne l’avez pas reconnu. Il était là dans ses beaux vêtements, et vous avez commencé à lui permettre, petit à petit, d’entrer. Et maintenant, vous ne savez plus comment vous en débarrasser. Et dimanche prochain, il risque d’avaler tout cru non seulement les moutons pour lesquels il vous prend, mais également le coq qui vous symbolise.

D’où vous est venu cet aveuglement? De votre souffrance quotidienne? De votre désarroi? Il doit être fort bon hâbleur pour vous embobiner de la sorte. Il dit qu’il y a péril en la demeure. Que vous vivez sous occupation étrangère. Mais n’était-ce pas lui qui, jadis, collaborait avec l’occupant? Il se dit contre le système, mais n’est-ce pas lui qui en incarne partout où il a sévi ou sévit encore le visage le plus laid? Il dit que le monde étouffe votre pays, mais n’est-ce pas vous, les habitants du monde, qu’il stigmatise quand vous avez le malheur de ne pas être à cent pour cent de sa race?

Que le loup, le vrai, celui qui court les forêts et les champs, veuille bien me pardonner. Ce n’est pas à lui que je fais allusion, lui libre comme l’air faisant fi des frontières. Mon loup à moi vient de la langue, la langue française si riche, mais qui, parfois, dans ses expressions, stigmatise. «Faire entrer le loup dans la bergerie» en est une. Et si j’ai fait de lui un beau parleur, c’est de Perrault que je le tiens, de son Petit Chaperon rouge mangé, lui aussi, tout cru par le loup. C’est ce loup-là qui est entré dans la bergerie. Le loup des clichés, des stéréotypes, des stigmatisations. L’autre, le libre, est son ennemi mortel. Soyons ce loup-là.

Soyez ce loup-là dimanche prochain! Un loup rouge de rage contre le fléau brun caché sous une peau bleu marine. Contre Le Pen l’embobineuse, la hâbleuse, qui dit nation mais pense xénophobie et racisme, qui dit fustiger l’euro et l’Europe mais vise les étrangers, qui se dit championne sécuritaire mais se prépare à un pouvoir liberticide, qui dit vouloir s’en prendre à la finance mondialisée mais cible les victimes de la mondialisation que sont les migrants, qui se dit patriote mais est, en réalité, une national-socialiste historique, c’est-à-dire bâtisseuse, comme ses compères fascistes d’antan et leurs épigones d’aujourd’hui, d’autocratie musclée, qui dit défendre les petites gens mais se sert des petites gens pour parvenir à ses fins.

Face à cela, construisez un barrage. Comment? Il n’y a pas trente-six solutions. Dimanche, ils seront deux en lice. Le Pen et Macron.

Battez l’une, et luttez ensuite contre l’autre. Car lui, Macron, s’il est en marche pour plus de mondialisation, pour plus de dérégulation et donc pour plus de fragilisation sociale, pourra être combattu plus tard, dès lundi, dans les urnes, dans la rue, dans les entreprises, partout. Et il faudra le faire si l’on ne veut pas que la fracture sociale s’élargisse et draine encore un peu plus les colères vers l’extrême droite.

Mais chaque chose en son temps. Le combat commun est celui contre l’extrême droite. Il passe nécessairement par un bulletin de vote en faveur de Macron. Ce n’est pas un chèque en blanc. Macron ne pourra pas, comme Chirac en son temps, s’en vanter lundi prochain. Il saura qui l’aura élu. Il saura aussi que la montée de Le Pen est due à la détresse sociale. Que c’est une sonnette d’alarme. Il faut, pour cela, que le score de l’extrême droite soit le plus petit possible. Une leçon de démocratie contre ceux qui entendent l’enterrer. Et, surtout, il faudra le rappeler dès lundi, quand commencera le troisième tour des élections, sur l’échelle des législatives cette fois-ci. C’est là qu’il faut construire le rapport de force pour empêcher que l’ultralibéralisme ne triomphe.

Lundi, pas dimanche. C’est la bataille à venir. Elle passe par la construction d’un grand rassemblement de tous ceux qui croient qu’un autre monde est possible, qu’une autre Europe est possible.

Le vote blanc, l’abstention, tout cela ce sont des chèques en blanc pour Le Pen. Personne ne les verra. Mais soyez-en sûrs, tout comme Trump, Le Pen fera le plein de ces voix. Celles qui manqueront à Macron, à l’instar de celles qui ont manqué à Hillary Clinton, feront pencher la balance du côté de Le Pen. Sur 50% de votants, il suffit d’en avoir 25,1% pour gagner. Le Pen les a.

Jean Portante