Un monde immonde / Le sel et le sucre

On sale beaucoup depuis le début du siècle. Je ne parle pas des routes glissantes de l’hiver. Je pense aux Romains de l’Antiquité qui, selon une fausse rumeur répandue par le pape Boniface VIII, auraient versé du sel sur les ruines de Carthage. Afin que rien n’y renaisse. Tenace la légende, à tel point que le sel a gardé jusqu’à nos jours sa mauvaise réputation, alors que des ruines, il y en a partout.

En ruine, l’économie, l’écologie, la politique. En ruine, aussi, l’humain soumis, petit appendice d’une grosse machine écrasant tout ce qui ne la nourrit pas, aux humeurs du marché. En ruine la pensée, l’utopie, l’espoir. Les «saleurs», eux, se portent bien. Ils butinent et détruisent. D’autant plus néfastes que, comme des dieux cachés, ils ne s’incarnent nulle part. Leur olympe c’est la sphère de la finance.

Anonymes aujourd’hui, les «saleurs». Ils se trouvent à la fois partout et nulle part, c’est leur force. Toutes les richesses de la planète remontent vers eux, comme si un gigantesque aspirateur s’était emparé des choses. Ça brise emplois et consciences, ça casse l’environnement et les relations humaines, ça dynamite le tunnel qui va vers l’avenir. En même temps, on aligne ses fantassins.

C’est la politique qui les leur offre, les médias aussi, et toute la machine à décerveler mise en place, afin que nos crânes soient vides et se mettent à genoux devant le veau d’or du IIIe millénaire. Le rouage est parfaitement huilé. Les dieux cachés de la finance dictent leur loi, les fantassins, dans les gouvernements, les institutions nationales, les médias, les écoles, partout, l’exécutent. Un seul but, dans la marche des choses. La destruction des peuples et de leur environnement, afin que dans l’olympe on nage dans la richesse.

Ce n’est pas une allégorie, ce n’est pas une métaphore. C’est ainsi que marche le monde désormais. Il est mis en ruine par le capitalisme nouveau. Sauvagement, comme aux premiers temps. La seule différence, c’est qu’il y a un étage en plus. Avant, les capitalistes s’enrichissaient sur le dos des peuples, prêts à tout pour cela, à deux guerres mondiales, par exemple, rien qu’au XXe siècle. Aujourd’hui, ils sont encore là, impitoyables. Ils rentabilisent et flexibilisent tous azimuts, ont les dirigeants politiques de leur côté. Mais au-dessus, il y a l’aspirateur financier. Ils ne sont plus qu’un maillon de la chaîne. Un maillon consentant qui se sucre au passage.

Et, ce n’est pas un oxymore, ils se sucrent ceux qui salent. A chaque échelon. En bas des «sucreurs», les millionnaires, au milieu de l’échelle, les milliardaires, et, dans l’olympe, les trillionaires. A eux trois, ils forment à peu près 1% de l’humanité. Il y a, nous dit-on, huit cents trillions de dollars sur la planète, c’est-à-dire huit cents milliards de milliards. Dont, nous dit-on aussi, seulement 10% sont de la monnaie réelle, billets et pièces.

Qu’est alors le reste, sinon une gigantesque liasse virtuelle qui, d’un algorithme à l’autre, entre et sort des ordinateurs, comme un mot qu’on y écrirait tout en l’effaçant aussitôt pour le faire réapparaître ailleurs? La sphère financière en est la propriétaire. Elle a certes, dans sa poche, des millions réels, il faut bien qu’elle se sucre elle aussi, mais les trillions, elle les injecte là où ils se multiplient à une vitesse vertigineuse, effleurant à peine l’économie qu’on dit réelle, celle qui recouvre les processus de production et d’échanges de biens et de services, et la rémunération de ceux qui y sont impliqués. En d’autres mots, la sphère financière ne verse que 2% des huit cents trillions dans l’économie réelle, le reste, 98%, étant placé sur les marchés spéculatifs. Avec ces ridicules 2% est produit et échangé tout ce qu’il y a dans le monde. Et c’est pour cela qu’il est en ruine. Parce que la richesse accumulée par la sphère financière vole comme un nuage inatteignable au-dessus de lui. Du coup, les peuples ont désormais deux «sucreurs» sur leur dos. Le premier, lourd de 98%, pompe leur argent vers son nuage. Le deuxième, celui des 2%, le leur prend en comprimant, pour se sucrer, la masse salariale, c’est-à-dire la rémunération donnée en échange du travail.

Revenons à la légende, celle qui veut que les Romains aient répandu du sel sur les ruines de Carthage. La réalité, elle, dit que, cent vingt ans après les «saleurs», ces mêmes Romains ont construit une ville nouvelle au même endroit. Et qu’eux-mêmes ont, par la suite, subi destruction et salage. Par d’autres, mis en ruine eux aussi, et ainsi s’est construite l’Histoire. Si «saleurs» il y a eu, ils n’ont pas été fort efficaces. Jusqu’ici, du moins. Qu’en sera-t-il de ceux d’aujourd’hui?

Jean Portante