Un monde immonde / La mer à Milan

Combien étaient-ils, ce dimanche dans les rues de Milan, cent mille, deux cent mille? A quoi bon les compter? Ce qui compte, c’est qu’ils étaient là, dans un cortège sans fin. Faisant remonter des milliers d’histoires tristes à la surface, racontées par cette marée humaine. Histoires noyées dans d’autres marées, non loin de là, dans le cimetière marin qu’est devenue la Méditerranée parce que notre Europe ne sait et ne veut pas porter secours à ceux qui souffrent et qui, pour ne pas souffrir, la rejoignent.

C’est, dit la presse italienne, celle qui n’est pas raciste, une marche historique, la plus grande que l’Italie ait jamais connue en faveur des migrants. Une marche disant non au racisme, et oui à l’accueil des réfugiés. Non à l’intolérance, et oui à la générosité.

Une intolérance assassine, car, oui, il faut le dire et le redire, le crier à poumons ouverts: fermer les frontières aux flux des migrants qui tentent de fuir les bombes et la misère est non seulement de la non-assistance à personnes en danger, mais un crime contre l’humanité. Un crime dont personne ne pourra dire, plus tard, «je ne savais pas».

Chaque mur qu’on érige, chaque barbelé qu’on déroule pour rendre plus imperméable la forteresse européenne tue des innocents, des civils, comme les tuent les bombes, comme les tuent la faim et la soif.

Voilà pourquoi on a manifesté à Milan. Pour insuffler un peu d’humain dans le cœur de notre continent. Pour mettre la racaille (comment l’appeler autrement?) politique qui nous gouverne et ferme les portes – elle est de tous les bords de l’échiquier ou presque – devant ses horreurs. Pour dessiner devant ses yeux les destins individuels de ceux qui nous rejoignent, venus de Syrie ou d’Irak, d’Afghanistan ou de Libye, d’Erythrée ou du Soudan. Car, oui, chaque noyé de la Méditerranée a une histoire à raconter, et il suffit de l’écouter pour s’apercevoir qu’elle ressemble à la nôtre.

C’est une histoire familiale, avec parents et enfants, frères et sœurs, grands-pères et grands-mères, qui, avant de se mettre en route, vivaient – certes en moins riches – ce que nous vivons. On allait au travail, à l’école, au concert. On cuisinait, faisait des courses, dormait le soir, se réveillait le matin. On chantait, rêvait, pensait à l’avenir. Puis, les obus ou la famine ont déchiqueté tout cela, et l’horizon est devenu synonyme de fuite. Tout laisser et partir. Partir ou mourir.

Ah s’ils pouvaient parler les milliers de cadavres que nous avons contribué à noyer dans la mer! Ah s’ils pouvaient nous raconter leurs histoires, ces hommes, ces femmes, ces enfants. Ils l’ont fait, à Milan. Un peu. La mer est arrivée à Milan, dimanche dernier. Et elle a parlé.

Au même moment, non loin de là, les plus racistes parmi nos gouvernants, ceux d’une Pologne par exemple, qui préfèrent payer des amendes plutôt que d’accueillir le quota de réfugiés décidé par Bruxelles, enfoncent le clou du racisme. Je dis les plus racistes, car les autres, tous les autres ou presque, n’ouvrent qu’au compte-gouttes leurs frontières.

Et ceux qui, comme l’Allemagne, se sont montrés plus généreux sont sermonnés comme s’ils avaient fait la plus grosse de leurs erreurs politiques: celle qui alimente en air raciste le moulin scélérat de l’extrême droite. Alors on s’est repenti. On s’est dit qu’on ne les y reprendrait plus. Et ça a porté ses fruits. Et des voix à Angela Merkel.

Et en France? Il suffit d’aller voir à la frontière franco-italienne. A Vintimille. On est dans l’espace Schengen. Mais la frontière est là. Et les réfugiés s’entassent du côté italien. Et meurent. Comme ce jeune homme retrouvé électrocuté et carbonisé sur le toit d’un train entrant en gare de Cannes. Depuis l’année dernière, une bonne douzaine de migrants ont ainsi trouvé la mort en un lieu où il ne devrait pas y avoir de frontière.

Qui en a parlé? Ce sont, d’une certaine manière, également des victimes du terrorisme. D’un double terrorisme même. Celui des djihadistes qui chez eux les terrorisent, celui de nos autorités qui y ajoutent leur terreur.

La marche de Milan, dans tout cela, verse une goutte de dénonciation dans la mer de l’intolérance. Une petite goutte, mais une goutte tout de même. Faisons en sorte qu’elle ne se noie pas comme on se noie tous les jours devant les côtes de l’enfer qu’est devenue pour les migrants notre inhumaine Europe.

Jean Portante