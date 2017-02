Un monde immonde / «Je n’ai rien contre les étrangers…

…, mais je leur dis: « Si vous venez dans notre pays, ne vous attendez pas à être pris en charge, à être soignés, à ce que vos enfants soient éduqués gratuitement, maintenant c’est terminé, c’est la fin de la récréation! »»

Qui parle ainsi, sinon un raciste? Une raciste, en l’occurrence. Marine Le Pen. C’était en décembre dernier. C’est désormais dans le programme du FN. La gratuité de l’école, c’est fini pour les enfants étrangers. L’accès ne sera autorisé qu’après un délai de carence.

La logique est la suivante. Les Français paient des impôts, et financent donc l’école. Les étrangers, eux, sont des fainéants qui viennent voler les richesses de la France. On ne peut les traiter de la même façon. Et cette fois-ci, il s’agit de tous les étrangers. C’est un progrès dans la xénophobie.

Avant, l’extrême-droite française ne ciblait que les clandestins. Elle s’acharnait aussi, pour tout le reste, contre les musulmans. Qu’ils soient français ou pas. Avec cette menace d’exclusion de l’éducation nationale de tous les enfants étrangers nouveaux venus, elle assène un coup double. Vous voyez que je ne suis pas islamophobe, dit-elle en substance. Et, puis, je ne dis pas aux étrangers de ne pas venir, je leur dis simplement de casquer.

C’est la racine-même du racisme. Mettre en avant un peuple et ses privilèges, sanctionner les autres. Ça s’appelle la préférence nationale, rebaptisée pour faire plus soft en «priorité nationale», du pur bagage frontiste. Il repose sur la dénonciation de la générosité. Que cela soit contraire à la Déclaration des Droits de l’homme et à la Convention internationale relative aux Droits de l’enfant, Le Pen s’en contrefiche. Que cela soit à l’opposé de la loi française aussi: on se chargera bien de la changer le moment venu.

Que d’autres pays puissent penser à en faire de même, en excluant les enfants français de l’éducation, elle n’y songe même pas. Il y a à peu près deux millions de Français de par le monde. Au Grand-Duché, ils sont plus de trente-trois mille. Peut-on imaginer que leurs enfants soient exclus de l’éducation? Ou obligés de payer? Les plus aisés d’entre les étrangers n’ont rien à craindre nulle part, leurs enfants vont dans des écoles privées. Comme toujours, la mesure prônée par le Front national ne punit que les plus pauvres.

Ce que l’on sent, dans tout cela, c’est comment, petit à petit, la gangrène fascisante s’étend. Faire avaler au peuple en détresse le mensonge que les étrangers viendraient voler le travail des Français est déjà un acquis, la préférence nationale à l’emploi passant de plus en plus comme une lettre à la poste. On peut donc franchir une étape de plus.

Pourquoi les étrangers auraient-ils le même droit à la santé que les Français? Cette question-là, Le Pen la pose et y répond par la négative. Pourquoi un étranger devrait-il être traité de la même manière par la justice? Réponse: double peine, condamnation et expulsion. Et désormais, c’est le tour des enfants. Les nouveaux venus d’abord. En attendant les autres…

Petit à petit, dans le programme frontiste, dans la pure tradition de l’idéologie fasciste, l’étranger est écarté de la vie publique. A quand deux queues devant les caisses des musées? A quand l’expulsion des étrangers de certains quartiers réservés aux seuls autochtones? L’idéologie brune met des étiquettes, elle stigmatise, elle commence par de petits pas. Et quand c’est accepté, elle enfonce le clou.

Et c’est de plus en plus accepté. Parce que la peur désoriente toujours la pensée, l’éteint. Comment comprendre autrement qu’un tiers ou presque des Français applaudissent aux thèses frontistes? Ils sont même, disent les sondages, plus de 40% à dire qu’ils voteront Le Pen au deuxième tour. Rappelons qu’Hitler a obtenu 33% des voix aux législatives en 1932, et presque 44% en 1933.

Il ne fait plus bon être étranger en France. Une odeur nauséabonde est versée sur les villes et les campagnes. Ceci alors que, dans l’Hexagone comme ailleurs, les peuples, s’ils se laissent ainsi diviser, n’auront aucune chance face au système qui les écrase. Ce qui les désorientera encore plus. Gonflant encore davantage la superbe de l’extrême droite.

Jean Portante