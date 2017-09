Un avion de JAL atterrit en urgence, problème de moteur

Un avion de la compagnie nippone Japan Airlines (Jal), en partance pour New York, a fait demi-tour mardi peu après son décollage de l’aéroport de Tokyo-Haneda, à cause d’un problème de moteur peut-être déclenché par un oiseau, selon Jal.

L’appareil, un Boeing 777 avec 248 personnes à bord, dont 15 membres d’équipage, était parti aux environs de 11H00 (02H00 GMT), mais le commandant de bord a vite alerté sur une anomalie. Il a décidé de revenir à son point de départ. La chaîne d’information privée TBS a montré des images de l’appareil avec un réacteur crachant des flammes à plusieurs reprises après le décollage. « Il semble qu’un oiseau ait heurté le réacteur gauche au moment du décollage », a indiqué un porte-parole de la compagnie.

Toutefois, selon la chaîne NHK, les premiers examens ne corroborent pas forcément cette hypothèse et celle d’un problème inhérent au réacteur lui-même est également envisagée. « Juste après avoir décollé, nous avons entendu plusieurs fois des bruits et l’avion a bougé, mais tous les passagers sont restés calmes », a témoigné un passager de 57 ans sur la chaîne publique NHK. Aucun blessé ni dommage important n’a été déploré. L’appareil a largué un peu de carburant en vol pour réduire son poids, avant de revenir, a précisé le porte-parole de la compagnie. Compte-tenu d’un trafic important dans la région de Tokyo et particulièrement à Haneda, il a dû patienter plusieurs minutes en circuit d’attente avant de pouvoir atterrir à 12H09 (03H09 GMT), sans difficulté apparente, sur une des pistes de Haneda, selon les images des chaînes de télévision et du service Flightradar24. De l’herbe le long de la piste a aussi commencé à brûler, peut-être du fait de la chute d’une pièce en feu, selon le ministère des Transports qui a précisé que la piste d’où l’avion avait décollé avait été momentanément fermée. Le départ de feu a été vite éteint. L’incident n’a pas outre mesure perturbé le trafic à Haneda, cinquième aéroport le plus fréquenté du monde, avec plus de 75 millions de passagers par an.