Un accord avec Kronospan en vue d’un programme d’investissement portant sur 330 millions d’euros

Présente au Luxembourg depuis 1994, l’entreprise familiale Kronospan, spécialisée dans la production de panneaux en bois aggloméré ou pressé, investira sur les 5 prochaines années au total 330 millions d’euros sur son site de production à Sanem. Conformes aux principes du développement durable et de l’économie circulaire, les investissements prévus consistent notamment à installer une seconde centrale de cogénération ainsi qu’à étendre la capacité de production de l’usine.

Kronospan Luxembourg emploie plus de 250 salariés à Sanem et réalise un chiffre d’affaires annuel de 135 millions d’euros. Peter Stadler, Managing Director de Kronospan Luxembourg a commenté: «Dénommé Kronolux 4.0, le projet n’est pas seulement une modernisation de notre capacité de production, mais il rend l’entièreté du site autonome en énergie et neutralise ainsi l’impact environnemental de l’usine. »

Communiqué