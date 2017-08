Ukraine : deux blessés dans une explosion en plein centre de Kiev

Deux personnes ont été blessées jeudi dans l’explosion d’un « engin inconnu » dans le centre de Kiev, non loin de la présidence, en pleines commémorations de l’indépendance du pays, a annoncé la police, qui privilégiait la piste criminelle. « La police a été informée à 14H06 (11H06 GMT) de l’explosion d’un engin inconnu rue Grouchevskovo. Un homme et une femme ont reçu des blessures corporelles », a indiqué la police dans un communiqué. Cette rue abrite le siège du gouvernement ukrainien et se trouve à quelques dizaines de mètres de la rue de la présidence, où le président Petro Porochenko a reçu jeudi le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis. « La piste privilégiée est celle du +hooliganisme+ », a déclaré à l’AFP une porte-parole des services de sécurité ukrainiens, Olena Guirlyanska. Le terme « hooliganisme » est utilisé dans les pays de l’ex-URSS pour désigner notamment des violences et troubles à l’ordre public. Cette explosion s’est produite alors que l’Ukraine célèbre le 26e anniversaire de son indépendance de l’Union soviétique. Aux côtés du président ukrainien Petro Porochenko, Jim Mattis a assisté dans la matinée à un défilé militaire à Kiev, auquel des soldats américains ont participé pour la première fois dans l’histoire

AFP