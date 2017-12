L’Union européenne et le Japon ont annoncé vendredi dans un communiqué commun avoir « finalisé » l’accord de libre-échange qu’ils négociaient depuis 2013.

Bruxelles et Tokyo « envoient un message fort au monde », se sont réjouis le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les deux parties s’étaient déjà entendues sur les grands principes de cet accord en juillet 2017.

Le texte tel qu’il a été finalisé ne comprend pas la partie liée à la délicate question du règlement des différends entre Etats et investisseurs, sur laquelle l’UE n’est pas encore parvenue à s’entendre avec le Japon. Il doit maintenant être soumis aux Etats membres et au Parlement européen, a souligné la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström lors d’une conférence de presse, sans faire référence à une possible ratification par les parlements nationaux.

La question d’une ratification nationale des accords de libre-échange négociés par la Commission au nom des Etats membres fait débat dans l’UE. Bruxelles aimerait se contenter d’un feu vert du Parlement européen, mais certains pays tiennent à ce que ces accords, de plus en plus contestés, soient ratifiés par leur propre parlement, ce qui peut ralentir, voire remettre en cause, le processus. Les négociations sur le JEFTA (Japan-EU free trade agreement) avaient été lancées en mars 2013 dans une quasi-indifférence, contrairement aux accords négociés par l’UE avec le Canada (CETA) ou les Etats-Unis (TTIP/TAFTA). Il a fallu attendre l’intensification des pourparlers en 2017 pour que des voix s’élèvent, comme celle notamment de l’ONG Greenpeace, qui a dénoncé des discussions menées « derrière des portes closes ». L’entrée en vigueur du traité commercial n’est pas attendue avant début 2019. L’accord pèsera lourd: l’UE est le troisième partenaire commercial du Japon, tandis que le Japon – 127 millions d’habitants – arrive en sixième position pour le Vieux Continent.