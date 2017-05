Trump et les Allemands « mauvais »? un problème de traduction, selon Juncker

La charge du président américain Donald Trump contre la politique commerciale des « mauvais » Allemands, révélée par l’hebdomadaire Der Spiegel, n’était pas aussi « agressive » et il y a eu « un problème de traduction », a assuré vendredi le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

« Je ne veux pas commenter, mais je dois commenter », s’est amusé M. Juncker, interrogé sur les propos du président américain, lors d’une conférence de presse avant l’ouverture du sommet du G7 à Taormina, en Sicile. « Il n’est pas vrai que le président (Trump) a eu une approche agressive. C’est un problème de traduction. Il n’a pas dit que les Allemands se comportaient mal, il a dit qu’il y avait un problème. Ce n’était pas agressif », a déclaré M. Juncker. Selon Der Spiegel, M. Trump aurait déclaré jeudi, lors de sa rencontre avec M. Juncker et d’autres responsables européens à Bruxelles: « Les Allemands sont mauvais, très mauvais ». « Regardez les millions de voitures qu’ils vendent aux Etats-Unis. Horrible. Nous allons arrêter ça », a-t-il dit, selon des « participants à la rencontre » explique le Spiegel. Le président du Conseil européen Donald Tusk, qui avait également participé à la rencontre de Bruxelles, a affirmé pour sa part qu’il « ne souhaitait pas participer à cette culture des fuites » dans la presse. « Je pense qu’aujourd’hui la diplomatie a besoin de plombiers professionnels plutôt que de diplomates indiscrets », a-t-il lancé lors de la même conférence de presse. Donald Trump et Angela Merkel devaient se voir vendredi au sommet du G7 qui se réunit à Taormina. Ni la chancellerie, ni la Maison Blanche n’ont commenté dans l’immédiat les affirmations du Spiegel. Donald Trump, avant même son élection, s’en était pris à l’Allemagne et à Angela Merkel. Fidèle à son discours anti-libre-échange, il avait notamment adopté un ton très dur vis-à-vis des excédents commerciaux allemands, menaçant d’instaurer des taxes douanières en représailles.