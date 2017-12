Le trafic ferroviaire entre Metz et le Luxembourg était toujours fortement perturbé vendredi soir avec seulement un train sur quatre en circulation, après l’agression jeudi d’une contrôleuse, a affirmé la SNCF.

La circulation des trains « continue à être très perturbée, on arrive à assurer des retours depuis le Luxembourg avec des trains et des TGV », a indiqué à l’AFP la SNCF. La situation devait rester « a minima » encore samedi, a-t-on ajouté.

Une réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), débutée à 10H00 pour décider de la suite du mouvement, était toujours en cours vers 18H15. Tous les contrôleurs effectuant la liaison entre Metz et le Luxembourg ont fait valoir leur droit de retrait « par solidarité » après l’agression de leur collègue.

Le Luxembourg imposant la présence d’un contrôleur à bord, la circulation restait fortement perturbée, avec seulement un train sur quatre, selon la SNCF. Certains trains ont été supprimés, d’autres s’arrêtent en gare de Thionville où des autocars de substitution font la navette jusqu’au Luxembourg.

Une contrôleuse de 32 ans « a été séquestrée dans la partie arrière de la cabine de conduite et menacée avec un couteau », par un homme qui a pris la fuite, jeudi en fin d’après-midi dans un TER effectuant la liaison entre Metz et le Luxembourg, à hauteur d’Uckange, a raconté la SNCF. Près de 12.000 voyageurs empruntent quotidiennement la ligne Metz-Luxembourg, avec un pic de fréquentation des travailleurs transfrontaliers entre 6H00 et 9H00. « La direction condamne cet acte odieux », a indiqué la SNCF. Sur son compte Twitter, le président de la région Grand Est Jean Rottner a dénoncé « fermement l’agression inqualifiable d’une contrôleuse ».