Tour du Luxembourg – 1re étape: Drucker vainqueur et nouveau leader

Le Luxembourgeois Jempy Drucker (BMC) a remporté la première étape du Tour du Luxembourg en devançant au sprint le Belge Timothy Dupont, jeudi après 172 km de course entre Luxembourg et Bascharage.

Drucker devient ainsi leader du classement général, dominé mercredi par le Français Damien Gaudin (Armée de Terre) qui s’était adjugé le prologue et n’a fini que 50e jeudi. Il est relégué à la 2e place du classement général. « C’est toujours spécial de s’imposer devant son propre public. Je vais tenter de défendre ce maillot même si je sais que les étapes accidentées à venir ne me conviennent par forcément », a commenté le vainqueur du jour. « Mais nous avons sur ce Tour la meilleure équipe. Ce qui me rend confiant », a-t-il ajouté. Deux hommes, le Français Fabien Doubey (Wanty) et l’Allemand Raphael Freienstein (Lotto-Kern Haus) ont composé l’échappée du jour. Le duo a été repris à 8 km de l’arrivée pour laisser place à un sprint massif. La 2e étape verra le peloton relier Steinfort à Walferdange sur 178,4 km. Le Tour du Luxembourg s’achève dimanche.