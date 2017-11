La commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager a assuré mardi que Bruxelles prendrait des mesures pour la taxation des géants du numérique si la communauté internationale ne parvenait pas à se mettre d’accord d’ici le printemps au sein de l’OCDE.

« La Commission a lancé le mois dernier une consultation publique sur la manière de taxer l’économie numérique », a déclaré la commissaire européenne lors des premiers « Rendez-vous de Bercy » organisés au ministère de l’Économie par Bruno Le Maire.

« Les résultats de cette consultation nous permettront de travailler avec nos partenaires au sein de l’OCDE afin de trouver des solutions pour les appliquer dans le monde entier », a ajouté Mme Vestager, qui est devenue la bête noire des géants de la Silicon Valley.

Elle a imposé à Apple de rembourser à l’Irlande 13 milliards d’euros et a ensuite attaqué Dublin devant la justice européenne pour ne pas avoir récupéré ces arriérés d’impôts.

Elle a également imposé à Amazon de reverser au Luxembourg 250 millions d’euros d' »avantages fiscaux indus ».

Elle a enfin infligé à Google l’amende la plus élevée de l’histoire de l’UE pour abus de position dominante (2,42 milliards d’euros). « Et s’il n’y a pas de réponse internationale à ce problème d’ici le printemps, nous élaborerons notre propre proposition pour de nouvelles normes européennes afin que les compagnies du numérique soient taxées équitablement », a prévenu Mme Vestager.

La commissaire s’est exprimée après M. Le Maire, qui a demandé à l’Europe d’agir pour « combattre les inégalités » et de soutenir les classes moyennes face au développement des nouvelles technologies qui renforcent les écarts entre « les plus riches et ceux qui n’arrivent pas à suivre le mouvement ». Le ministre de l’Economie avait proposé en septembre à Bruxelles de taxer les géants du numérique sur leurs chiffres d’affaires réalisés dans chacun des pays où elles sont actives.