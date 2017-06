Syrie: l’armée expulse l’EI d’une ville près d’Alep

L’armée syrienne a repris dimanche au groupe Etat islamique (EI) une localité stratégique de l’est de la province d’Alep, selon une source militaire.

La prise de Maskana, située sur la rive ouest du lac Assad, s’inscrit dans le cadre de la vaste opération militaire lancée par le régime à la mi-janvier, avec le soutien des Russes, pour vaincre l’EI dans la province d’Alep. « Des unités de l’armée et des forces combattantes poursuivent leur avancée dans la province est d’Alep et traquent des groupes de l’organisation terroriste Daech (acronyme arabe de l’EI) », a indiqué une source militaire citée par les médias d’Etat syriens. « Elles rétablissent la sécurité et la stabilité dans la commune stratégique de Maskana et dans plusieurs villages et lieux importants », a ajouté cette source. Maskana est située à 15 km de la frontière administrative avec la province de Raqa, où les Forces Démocratiques Syriennes (FDS), une alliance de combattants arabo-kurdes soutenus par Washington, s’apprêtent à lancer un assaut pour prendre le contrôle de Raqa, fief de l’EI en Syrie. Il n’est pas prévu que l’armée syrienne participe à cette bataille. Selon une source militaire interrogée par l’AFP, « la localité de Maskana est la dernière agglomération importante de la province est d’Alep avant celle de Raqa ». « Celui qui contrôle Maskana contrôle l’axe reliant Alep à Raqa », a ajouté cette souce. La présence de l’EI dans l’est de la province d’Alep « touche à sa fin », selon elle.

Depuis le lancement de son opération, l’armée du régime est parvenue à y prendre le contrôle de plus de 200 localités et villages. L’EI ne contrôle plus que « quelques villages dans le désert, dont il est facile de prendre le contrôle, disséminés dans l’est et le sud-est de la province d’Alep », selon Rami Abdel Rahmane, directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Déclenché en mars 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, le conflit en Syrie a fait plus de 320.000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés.