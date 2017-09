Sur de bons rails

Maurice Magar / C’était mal parti. Le train a même failli dérailler lorsque le jury d’experts attribuant le label a dénoncé de nombreux points faibles en 2016. Beaucoup de gens riaient, dénonçant le système, instauré en 2014 par l’Union européenne, du roulement entre les Etats membres. Forcément, le Luxembourg, avec ses 2.586 kilomètres carrés et son demi-million d’habitants, n’a pas le même choix au niveau des candidatures.

Pour Esch, c’est donc un pari osé. Un échec ferait repartir les railleries de plus belle. Un succès pourrait clouer le bec à tous les détracteurs. Janina Strötgen et Andreas Wagner travaillent d’arrache-pied. Les quelques personnes qui ont vu le dossier de candidature le trouvent «génial».

Pour les habitants de la région, les enjeux sont vitaux. Ce bassin minier qui faisait la fierté d’antan a perdu de son lustre. On lui reproche sa nostalgie et sa complaisance après que la manne sidérurgique s’est tarie. Alors Esch 2022, avec son centre névralgique que sera Belval et son Hall des Soufflantes, peut sonner le départ d’une transition que beaucoup appellent de leurs vœux. L’événement pourrait enfin donner un sens à Belval, ce territoire qui est aussi un peu français et qui, avec l’Université, essaie d’ouvrir un nouveau chapitre ambitieux.