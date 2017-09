Statec / Le taux d’inflation en hausse à 2%

Au mois d’août 2017, l’indice des prix à la consommation progresse de 1,2% par rapport au mois de juillet surtout en raison de la fin des soldes d’été. En neutralisant les variations dues aux soldes, les prix des biens et services hors produits pétroliers augmentent de 0,2%. En même temps, les prix des produits pétroliers se renchérissent de 2,1% en un mois.

A la pompe, le prix du diesel est en hausse de 2,6% et celui de l’essence de 1,7%. Pour remplir sa cuve à mazout, il faut débourser 4,7% de plus au mois d’août qu’au mois de juillet.

Avec le pic de la saison estivale, les prix des voyages à forfait sont en progression de 2,7% au mois d’août par rapport au mois précédent.

Les prix pour les repas et les boissons consommés dans les restaurants et cafés (+0,4%) ont également impacté le résultat à la hausse. Les prix pour les services de réparation des équipements audiovisuels, photographiques et informatiques ont également augmenté (+8,8%). Par rapport au mois d’août de 2016, les prix de tous les services sont

supérieurs de 2,1%.

Le taux d’inflation sous-jacente était monté à 1,9% au mois de juillet pour redescendre à 1,7% au mois d’août. Le taux d’inflation annuel ne suit pas la même trajectoire et augmente légèrement de 1,9% au mois de juillet à 2,0% au mois d’août, ceci en raison des produits pétroliers.

L’indice général du mois d’août en base 100 en 2015 se chiffre à 102,68 points. La moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base 1.1.1948 passe de 843,03 à 844,27 points. La prochaine indexation sera déclenchée lorsque la valeur de 852,63 sera atteinte ou dépassée.

Communiqué