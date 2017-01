Societe/Le faux du vrai

Il fut un temps où le journaliste malin, en quête de sensationnel, partait en interview avant tout pour récolter la «petite phrase» choc. En France, une des plus célèbres était celle glanée par les journalistes du Grand Jury RTL-Le Monde auprès d’un certain Jean-Marie Le Pen: « Les chambres à gaz sont un point de détail de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. » Aux Etats-Unis, la «petite phrase» est connue sous le nom de «one-liner». L’expression est ambiguë car elle se réfère aussi à une bonne plaisanterie. Ainsi, le président Ronald Reagan a affirmé à un journaliste ne jamais boire de café au déjeuner, « parce que ça me tient éveillé l’après-midi », et George W. (Bush), qui offrait à la presse treize «one-liners» à la douzaine sans s’en rendre compte, a déclaré que « la vaste majorité de nos importations viennent de l’extérieur de notre pays ».

La principale qualité de la petite phrase est qu’elle finit par détourner d’un débat souvent complexe et nécessaire au profit d’une apparence de débat, stérile et sans profondeur.

Avec Twitter – par définition un «one-liner» –, la petite phrase connaît une consécration urbi et orbi . Elle est devenue déclaration politique à part entière, et le journaliste n’a plus qu’à attendre qu’elle tombe sur son portable. Ainsi la presse va-t-elle de petite phrase en «one-liner» alors qu’une copie d’écran de Twitter peut tenir lieu de conférence de presse.

Par exemple, «François Hollande» n’a-t-il pas envoyé une salve de Tweets pour terminer par «Aussi, j’ai décidé de ne pas être candidat au renouvellement de mon mandat.» Et «Etienne Schneider», censé être le ministre de l’Economie, de «tweeter» une adaptation des salaires pour 2017 – après l’avoir déjà «annoncée» erronément par la même voie seize mois plus tôt (lire le commentaire dans Le Jeudi du 29 décembre, page 3). Et «Donald Trump» de relancer une course aux armes nucléaires jamais arrêtée.

Les noms ci-dessus sont mis entre guillemets pour rappeler qu’ils ne sont finalement que des «pseudos». La «tweetification» du discours politique s’est effectivement développée au point où le Tweet est présenté comme une petite phrase certifiée d’un auteur réel, alors qu’il n’est qu’une publication potentiellement éphémère d’un auteur virtuel.

Arrivera-t-il le jour où un «faux» Tweet déclarera une «vraie» guerre nucléaire entre deux «vrais-faux» présidents?

David Broman