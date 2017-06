Séisme de 6,3 en mer Egée ressenti en Grèce et en Turquie

Un puissant séisme de magnitude 6,3, ressenti à Athènes et à Istanbul, s’est produit lundi en mer Egée, au large des côtes turques et grecques, a indiqué l’Institut américain de géophysique (USGS), provoquant notamment des dégâts matériels sur l’île de Lesbos.

L’épicentre de ce tremblement de terre est situé à 11 km au sud de Plomari, village situé sur la côte sud de l’île grecque de Lesbos, et à profondeur de 5,7 km, selon l’USGS. « Plusieurs bâtiments, anciens et neufs, ont été endommagés. Nous sommes en train d’évaluer les dégâts », a déclaré le maire de Plomari sur la chaîne de télévision grecque TV ERT. La secousse a également été ressentie à Izmir, dans l’ouest de la Turquie, où une journaliste de l’AFP a vu des habitants inquiets sortir de leur maison. Elle a également été ressentie dans certains quartiers d’Istanbul. Aucune victime ni dégât matériel n’était à déplorer dans l’immédiat en Turquie. « Il n’y a pas de mauvaise nouvelle jusqu’à présent », a déclaré le maire de Karaburun, dans la province d’Izmir, sur la chaîne d’information turque NTV. Selon l’Agence turque de gestion des situations d’urgence (Afad), deux répliques de magnitude 4,9 se sont produites. La Turquie et la Grèce sont situées sur d’importantes failles sismiques et sont régulièrement secouées par des tremblements de terre. Depuis le début de l’année, la côte égéenne turque a ainsi été ébranlée par plusieurs séismes de magnitude comprise entre 5 et 5,5, réveillant le spectre de tremblements de terre meurtriers qui ont frappé le pays ces dernières années. En 1999, notamment, deux violents séismes de magnitude supérieure à 7.0 sur l’échelle de Richter ont dévasté des zones très peuplées et industrialisées du nord-ouest du pays, notamment Istanbul, faisant 20.000 morts