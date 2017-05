Russie/Tempête à Moscou: treize morts

Treize personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d’autres blessées lundi en raison d’une tempête qui a brièvement frappé Moscou et sa région, déracinant des centaines d’arbres, ont annoncé les autorités de la capitale russe.

« Des événements tragiques se sont produits à Moscou. L’ouragan a tué 11 personnes et 70 ont été grièvement blessées. Les victimes reçoivent les soins nécessaires », a indiqué le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, cité par l’agence Interfax.

Le Comité d’enquête russe a ajouté dans un communiqué que deux autres personnes ont trouvé la mort dans la région de Moscou: une fille de 11 ans et un homme de 57 ans, tués respectivement par la chute d’un arbre et d’une clôture. « Cette tragédie en elle-même est sans précédent. Elle est due au fait que l’ouragan a eu lieu au cours de la journée, c’est pourquoi il y a un grand nombre de victimes », a poursuivi M. Sobianine. « Les blessés affluent vers 10 établissements médicaux » de la capitale, a précisé à l’AFP le département municipal de la Santé, en ajoutant que le bilan était encore provisoire.

La tempête a abattu et déraciné plusieurs centaines d’arbres dans toute la ville et sa région, selon M. Sobianine. Ces vents atteignant près de 22 mètres par seconde, accompagnés d’une forte pluie, ont aussi provoqué des retards dans les aéroports de Moscou et le train express reliant celui de Vnoukovo a dû interrompre son service à cause d’un arbre tombé sur la voie.

Le directeur des services météorologiques, Roman Vilfand, a indiqué à l’antenne de la radio Ekho Moskvy qu’une nouvelle tempête pouvaient s’abattre sur la capitale dans la soirée ou dans la nuit de lundi à mardi.