Russie/Deripaska dément vouloir témoigner sous condition

Le magnat russe de l’aluminium Oleg Deripaska a réfuté lundi avoir exigé de bénéficier d’une immunité en échange d’une participation à l’enquête parlementaire américaine concernant d’éventuelles ingérences russes dans l’élection présidentielle remportée par Donald Trump.

Selon le New York Times vendredi, le milliardaire, propriétaire notamment du géant de l’aluminium Rusal, a proposé de collaborer avec les commissions du Renseignement du Congrès en échange d’une « immunité totale », ce qui lui a été refusé. Dans un communiqué publié par sa holding, M. Deripaska juge l’article « mensonger et trompeur », tout en confirmant être prêt à participer aux travaux des parlementaires. « Le fait que je cherche à obtenir autre chose que la vérité dans ce feuilleton relève purement du mensonge », écrit-il, précisant que ce sont des représentants du Congrès qui « ont contacté (son) avocat à Washington et non l’inverse ». Il ajoute ne pas détenir d’informations soutenant la thèse d’une ingérence russe mais « de preuves témoignant du contraire ». Le Kremlin a toujours démenti toute ingérence dans l’élection de Donald Trump, qui s’était prononcé pendant la campagne en faveur d’un rapprochement avec Moscou.