Russie: Rosneft obtient en justice des dommages massifs liés à son rachat de Bachneft

La justice russe a condamné mercredi la holding russe AFK Sistema est à verser des dommages gigantesques au géant pétrolier semi-public Rosneft dans un contentieux lié au rachat l’an dernier du producteur d’hydrocarbures Bachneft qui a suscité de vives inquiétudes dans les milieux d’affaires.

Un tribunal d’arbitrage de la région du Bachkortostan (sud) a ordonné le versement de 136 milliards de roubles (1,9 milliard d’euros au taux actuel) par AFK Sistema, qui a aussitôt fait appel, ont rapporté les agences russes. Ce montant est moins élevé que les 171 milliards de roubles réclamés par Rosneft mais une telle somme, si elle est confirmée en appel, représentera l’une des condamnations les plus lourdes ordonnées par la justice russe. Rosneft reproche à AFK Sistema, société du milliardaire Vladimir Evtouchenkov, d’avoir procédé à une réorganisation du pétrolier Bachneft avant que ce dernier ne passe sous son contrôle, qui serait aujourd’hui source de préjudice. Cette affaire tient en haleine les investisseurs en Russie en raison de son caractère hors norme, par les montants en jeu mais aussi parce qu’il constitue un nouvel épisode du feuilleton politique, judiciaire et financier qui a accompagné le changement de propriétaire de Bachneft depuis trois ans. L’issue de cette affaire était redoutée des milieux d’affaires qui y voyaient un signe des risques encourus par les investisseurs en Russie, susceptibles non seulement de perdre leurs actifs dans un tribunal mais aussi de se voir devoir payer des pénalités pour les décisions, pourtant légales, prises dans la gestion de ces actifs.

Reste à noter que l’ancien ministre de l’économie au Luxembourg, Jeannot Krecké, ainsi que Vladimir Evtushenkov, consul honoraire au Grand-Duché font partie du conseil d’administration de la holding AFK Sistema.

AFP