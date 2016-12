Russie: journée de deuil national, les recherches des boîtes noires se poursuivent

La Russie observe lundi une journée de deuil, au lendemain du crash d’un avion militaire en mer Noire avec 92 personnes à son bord dont des membres des Choeurs de l’Armée Rouge qui allaient célébrer le Nouvel An avec les troupes en Syrie.

Cette catastrophe aérienne près de la station balnéaire de Sotchi a suscité une vive émotion en Russie où l’Ensemble Alexandrov –connu lors de ses tournées triomphales dans le monde entier sous le nom de Choeurs de l’Armée Rouge– est considéré comme l’un des symboles du pays, une fierté nationale.

Le président Vladimir Poutine a décrété une journée de deuil lundi « sur l’ensemble du territoire de la Russie » et prôné une « enquête soignée (…) pour déterminer les causes de la catastrophe ». Une commission spéciale dirigée par le ministre des Transports, Maxime Sokolov, a aussitôt été créée à ces fins. « Toutes les causes possibles (du crash) sont examinées », a annoncé M. Sokolov, arrivé à Sotchi (sud-ouest) dimanche soir, tout en jugeant « prématuré » de parler d’une piste concrète, notamment de celle d’un attentat terroriste, tandis que des sources non identifiées ont donné différentes explications aux agences de presse russes, allant d’une défaillance technique à une erreur de pilotage.

Les boîtes noires « n’ont malheureusement pas été retrouvées », a-t-il déploré, soulignant que les recherches continueraient lundi. Pour sa part, le ministère de la Défense a affirmé que les recherches se poursuivraient « sans arrêt, 24 heures sur 24 » grâce à de puissants projecteurs installés dans la zone côtière et sur les bateaux. Selon le ministère, le Tupolev Tu-154 a disparu des écrans-radars à 02H27 GMT, deux minutes après son décollage de l’aéroport de Sotchi, dans la commune d’Adler, sur les côtes de la mer Noire. Il se rendait à la base aérienne de Hmeimim, près de Lattaquié en Syrie.

– Carte de visite de la Russie –

Des débris de l’appareil ont été découverts à 1,5 km de la côte, à environ 70 mètres de profondeur, selon le porte-parole de l’armée russe, Igor Konachenkov. « Il n’y a pas de traces de survivants », a-t-il affirmé, précisant que plus de 3.000 personnes, dont une centaine de plongeurs, 32 bateaux, ainsi que cinq hélicoptères et des drones participaient aux recherches. Seuls une dizaine de corps ont été retrouvés, a annoncé l’armée, soulignant que leur identification sera effectuée à Moscou. L’appareil parti de l’aérodrome de Tchkalovski, près de Moscou, avait fait escale à Sotchi pour être ravitaillé en kérosène.

Il transportait 84 passagers et les huit membres de l’équipage, selon le ministère de la Défense. « L’Ensemble Alexandrov, c’est une carte de visite de la Russie », a commenté le célèbre pianiste russe Denis Matsouïev, parlant de « terrible injustice ».

Des dizaines de personnes sont allées dimanche déposer des fleurs près de la salle de concert à Moscou qui abritait les répétitions des choeurs de l’Armée Rouge. L’avion transportait également neuf journalistes des chaînes de télévision Pervy Kanal, NTV et Zvezda, deux hauts-fonctionnaires civils et la responsable d’une organisation caritative respectée en Russie, Elizavéta Glinka. Cette dernière, connue du grand public sous le nom de « Docteur Liza », emmenait des médicaments destinés à l’hôpital universitaire de Lattaquié (nord-ouest) selon le Conseil consultatif pour les droits de l’Homme auprès du Kremlin.

– ‘Bon état technique’ –

Selon le ministère de la Défense, l’appareil était exploité depuis 33 ans et comptait 6.689 heures de vol. Il avait été réparé pour la dernière fois en décembre 2014 et révisé en septembre dernier. Une enquête criminelle a été ouverte pour déterminer si des manquements aux règles de sécurité aérienne ont été à l’origine du crash, selon les enquêteurs. L’avion était « en bon état technique », a toutefois assuré à la télévision publique le responsable de la sécurité des vols de l’armée russe, Sergueï Baïnetov.

De conception soviétique, le Tupolev-154, semblable en apparence à un Boeing 727, a été l’un des avions les plus utilisés par les anciens pays du bloc de l’Est. D’une longueur de 47,90 m pour une hauteur de 11,40 m et une envergure de 37,55 m, il peut transporter 155 à 180 personnes à une vitesse de croisière de 850 km/h à 11.000 m d’altitude avec un rayon d’action de 4.000 km.

