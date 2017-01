Résistance à revendre / Les perspectives 2017 de la dette des pays émergents

Globalement, les actifs des marchés émergents ont résisté aux chocs politiques et profité du rebond des matières premières.

«En dépit d’une année houleuse sur le front politique, les actifs des marchés émergents se sont révélés étonnamment résistants aux différents événements internationaux, même face à la hausse des rendements des emprunts d’Etat refuges au second semestre 2016», constate Claudia Calich, manager au sein du M&G Emerging Markets Bond Fund. «Grace à des valorisations, tant des spreads de crédit que des devises, qui reflétaient déjà en début d’année un certain nombre de mauvaises nouvelles, la classe d’actifs est ainsi parvenue à traverser l’année de manière relativement satisfaisante.»

Cerise sur le gâteau, la classe d’actifs a profité de flux de capitaux entrants suite à la surprise du Brexit et au rebond des prix des matières premières, surtout le pétrole, qui a contribué à la contraction des spreads. Les émetteurs liés aux matières premières ont réalisé les meilleures performances.

Pour 2017, l’analyste s’attend, tout comme ce fut le cas en 2016, à ce que l’allocation d’actifs ne soit pas une source de performance prédominante. «Les performances totales se sont avérées quasiment identiques pour la dette en devises fortes, en devises locales et des entreprises en 2016», rappelle-t-elle. Et elle privilégie une sélection «bottom-up» des titres en devises fortes et en devises locales.

Chine et Venezuela

Pour ce qui est des devises, la plupart d’entre elles sont actuellement correctement valorisées. Ce qui offre une protection contre une probable appréciation du dollar provoquée par la hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis. De plus, le rebond du prix du pétrole soutient les monnaies des pays exportateurs. Ce qui est particulièrement bienvenu pour le rouble.

Le renminbi apparaît par contre en position de faiblesse. Vulnérable aux sorties de capitaux, comment réagira-t-il en cas de conflit commercial avec les Etats-Unis?

La crainte d’événements de crédits souverains sera centrée sur le Venezuela. «Une fois encore, soit le pays se révélera l’émetteur le plus performant s’il ne fait pas défaut, soit il sera le moins performant s’il fait défaut.»

L’évolution de la situation politique et économique aux Etats-Unis et les élections de première importance en Europe sont les principaux événements prévisibles qui seront à assimiler en 2017.

«La normalisation de la politique monétaire se poursuit outre-Atlantique et les rendements des emprunts d’Etat, bien que n’étant pas historiquement bon marché, se sont au moins rapprochés de leur juste valeur à court terme et devraient être moins préjudiciables aux performances en 2017.»

M. F.