Regatta.lu et le Lycée Vauban ont eu le vent en poupe

Grand succès pour Regatta.lu Sailing Schools 2017, l’événement nautique destiné aux lycées luxembourgeois, dont la remise des trophées a eu lieu ce mercredi 17 mai au Lycée Vauban.

24 équipages au départ

Regatta.lu Sailing Schools est une compétition sportive en mer permettant à des jeunes de l’enseignement secondaire de s’initier à la voile. Pendant une semaine, du 16 au 22 avril 2017, pas moins de 24 équipages de 4 à 5 élèves ont défendu les couleurs de leur lycée devant les côtes de Bretagne, dans la baie de Quiberon. Au total, ils étaient 105 élèves venant de 10 lycées différents : AL (1 bateau), EPSA (1), LCE (1), LEM (4), LGL (1), LJBM (4), LMRL (4), LTMA (1), Sportlycée (2) et Lycée Vauban (5).

Sur des yachts longs d’une dizaine de mètres, entre 34 et 39 pieds, accompagnés et guidés par des skippers et co-skippers expérimentés, les élèves ont parcouru plus de 150 miles nautiques, ont accompli 5 manches de régate et ont surtout vécu une semaine inoubliable marquée par la bonne ambiance, le bon vent et le fairplay.

Regatta.lu Sailing Schools est un événement nautique organisé par le Groupe Luxembourgeois de Croisière et de Régate (GLCR), en étroite collaboration avec la Fédération Luxembourgeoise de Voile (FLV) et le Service National de la Jeunesse (SNJ). Parrainée par le ministre des Sports et le ministre de l’Education nationale, de l’enfance et de la jeunesse, la manifestation s’inscrivait cette année dans le programme de promotion du Luxembourg, avec notamment la mise à disposition de vestes portant la signature « Luxembourg – Let’s make it happen » à tous les élèves participants.

Première place

C’est l’un des cinq équipages du Lycée Vauban qui a remporté la première place de Regatta.lu 2017 : le bateau « Armide » avec Felix Hannart, Caroline De Plean, Fleur Stael et Victoire Boulat, ainsi que Gianluigi Morelli et Antoine Woestelandt en tant skipper et co-skipper. Ils se partagent le podium avec les équipages du Lycée Ermesinde sur « Ariane » et du Lycée Josy Barthel Mamer sur « Fast ».

Les trophées leur ont été remis par Sasha Baillie, chef de cabinet adjoint de la secrétaire d’Etat à l’économie, Francine Closener, avec les félicitations de Serge Harles, président de la Fédération Luxembourgeoise de Voile.

Meilleure photo

Le prix des médias a été attribué à Guillaume Gruhlke, vainqueur du concours photo organisé à l’occasion. Les participants ont majoritairement voté pour sa photo, qui se retrouvera désormais sur les posters de l’édition 2018 de Regatta.lu

Regatta.lu 2018 s’annonce déjà

Animé par le succès de cette année, le comité d’organisation a déjà entamé les préparatifs pour l’édition 2018 de Regatta.lu – une fois de plus dans la baie de Quiberon, avec départ et arrivée à La-Trinité-sur-Mer. Les dates ont été fixées du 8 au 14 avril 2018, la deuxième semaine des vacances de Pâques. Les inscriptions seront lancées en octobre 2017 via le site regatta.lu – sur lequel sont regroupées toutes les informations relatives à la manifestation.

Communiqué de presse