Le 22 décembre, les étudiants en droit et ceux en sciences économiques et commerciales organisent la 34e rencontre entreprises-étudiants (REE) à la Chambre de commerce.

La Rencontre Entreprises-Etudiants est une foire de recrutement visant à rapprocher l’étudiant et son futur employeur. Cet événement permet aux étudiants en droit et en sciences-économiques de mieux connaître les exposants, de rencontrer leurs collaborateurs et à leur poser les questions relatives à leur futur professionnel. Ensemble, les deux associations, l’ANELD et l’ANESEC, ont réuni cette année 21 exposants. Parmi ceux-ci on retrouve donc les banques, trois des Big Four de l’audit et du conseil à la recherche de talents pour la Place financière ainsi que certains des plus grands cabinets d’avocats au Luxembourg.

Preuve de son succès, la Rencontre entreprises-étudiants recevra cette année la visite du Premier-ministre Xavier Bettel.

L’événement est organisé sur deux axes: des stands de présentation d’entreprises et des ateliers, plus personnels, de simulation d’entretien d’embauche.

De plus une table ronde sera organisée sur le thème de la digitalisation: « Quel avenir pour les métiers du droit et de l’économie? »

Rendez-vous vendredi 22 décembre de 14.00 à 18.00h à la Chambre de commerce.

Plus d’infos sous www.ree.lu, www.anled.lu ou www.anesec.lu

