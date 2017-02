Luxembourg: Plus de 80% des jeunes utilisent les médias sociaux tous les jour

Quelles sont les principales tendances de la participation sociale et culturelle des personnes résidant au Luxembourg?

Le cinéma, les spectacles vivants et les sites culturels attirent presque 60% de la population au Luxembourg. Ce résultat ressort d’une enquête réalisée par le STATEC.

Dans cette publication, des aspects comme le travail bénévole, l’intégration avec les membres de la famille, les amis et la communication via les médias sociaux sont abordés. La participation culturelle décroît avec l’âge de la personne et elle est plus importante chez les ménages aisés.

51% des personnes rencontrent des membres de leur famille au moins une fois par semaine et 21% moins d’une fois par mois.

Plus de 80% des jeunes utilisent les médias sociaux tous les jour.

Communiqué