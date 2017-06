Qatar Airways suspend ses vols vers Arabie, Emirats, Bahreïn et Egypte

Qatar Airways a annoncé mardi avoir, à son tour, suspendu sine die tous ses vols vers l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte au lendemain de la rupture par ces quatre pays des relations diplomatiques avec Doha, accusé de « terrorisme ».

Dans un communiqué publié sur son site internet, la compagnie qatarie précise que la suspension des vols vers les quatre pays sera en vigueur « jusqu’à nouvel ordre ». Dans un premier temps, elle avait annoncé une suspension de vols lundi jusqu’à 23H59 GMT. Elle indique aux clients affectés par la suspension des vols qu’ils peuvent soit se faire rembourser leurs billets soit réserver des places vers d’autres destinations.

Les compagnies aériennes d’Arabie saoudite, des Emirats, de Bahreïn et d’Egypte ont pour leur part suspendu sine die tous leurs vols à destination ou en provenance du Qatar.

La rupture des relations diplomatiques s’est accompagnée de mesures économiques comme la fermeture de toutes les frontières terrestres et maritimes entre ces pays et le Qatar, ainsi que des interdictions de survol aux compagnies aériennes qataries ou des restrictions aux déplacements des personnes. Il s’agit de la plus grave crise diplomatique à frapper le Moyen-Orient depuis des années.