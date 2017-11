Dans le cadre de la visite d’État, le ministère de l’Économie et l’agence de promotion touristique nationale Luxembourg for Tourism (LFT) ont organisé une série d’événements visant à inscrire le Grand-Duché dans les programmes des tours opérateurs et des agences de voyage japonais.

À l’instar d’autres pays émetteurs comme la Chine et les États-Unis, le Japon constitue un des marchés lointains prioritaires dans le cadre de la politique de promotion touristique de la destination Luxembourg à l’étranger. Confirmant la tendance dans les autres pays européens, les nuitées de touristes originaires de tels marchés lointains sont en hausse au Luxembourg. Entre 2012 et 2016, la clientèle japonaise a fait l’objet à elle seule d’une croissance moyenne de 5,7% par an au Luxembourg.

Accompagnés d’une importante délégation d’acteurs touristiques, les représentants du ministère de l’Économie et de LFT ont rencontré en date du lundi 27 novembre une soixantaine de tours opérateurs et agents de voyages à l’occasion d’un «workshop tourisme» organisé dans le cadre du «Luxembourg-Japan Business Forum» à Tokyo.

Cet événement a été suivi par l’inauguration officielle d’un pop-up café en présence du Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider. Situé dans un quartier très fréquenté de la capitale nippone, le «Luxembourg Café» éphémère constitue jusqu’au 17 décembre une vitrine attrayante du Luxembourg et sert d’élément central pour différentes opérations de promotion touristique au Japon.

S’inscrivant dans les efforts du Nation Branding, le pop-up café est aménagé dans les couleurs de la Signature du Luxembourg. Pendant toute la durée de son ouverture, la richesse et la diversité touristiques du Grand-Duché sont mises à l’honneur moyennant l’offre de spécialités culinaires luxembourgeoises et de produits du terroir, la mise à disposition de publications et de productions culturelles ainsi qu’à travers le visionnage de films touristiques et de promotion sur le Luxembourg. Le public a en outre l’occasion d’y découvrir une exposition inédite de photos réalisée par Takashi Yasui. Le photographe japonais y dévoile ses impressions très personnelles du Luxembourg, des paysages qu’il a découverts et des différents personnages qu’il a rencontrés lors de son voyage.

Le 28 novembre 2017, une des plus importantes agences de voyages du Japon, World Air-Sea Service (WAS) ainsi que des blogueurs et influenceurs renommés ont été accueillis au «Luxembourg Café» à Tokyo pour promouvoir la destination touristique du Luxembourg. Pour appuyer ces opérations de promotion, LFT vient de réaliser une refonte de la version japonaise de la plateforme www.visitluxembourg.com, répondant aux attentes spécifiques et aux thèmes de prédilection de la clientèle japonaise qui constitue un marché à fort potentiel de développement.

Communiqué