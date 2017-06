Statec: Le taux d’inflation en baisse à 1,7%

Au mois de mai 2017, l’indice des prix à la consommation national, calculé par le STATEC, affiche une progression mensuelle de 0,1%. Les prix hors produits pétroliers augmentent de 0,3%, alors que ceux des produits pétroliers ralentissent de 3,6%. Le taux d’inflation passe de 1,9% à 1,7%.

L’indice général du mois d’avril exprimé en base 100 en 2015 se chiffre à 102,12 points. La moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base 1.1.1948 augmente et passe de 838,19 à 840,01 points.

Les services et l’alimentation apportent un surplus d’inflation

Le fléchissement des prix pétroliers masque un certain dynamisme au niveau des autres biens et

services. Ces derniers enregistrent une progression mensuelle de 0,3%.

Du côté des services, les services domestiques (+1,2% par rapport à avril) obtiennent la palme du plus fortimpact à hausse sur l’indice général.

Par ailleurs, le transport de personnes par air(+7,2%), les restaurants et cafés

(+0,2%) et les maisons de retraite et de soins (+0,3%) dopent l’inflation sous-jacente ce mois-ci.

A cela s’ajoutent aussi de légères incidences à la hausse provenant des loyers, des voyages à forfait, des services de téléphonie mobile et de la petite

restauration.

Les prix grimpent aussi pour certains produits du rayon alimentaire

tels que les fruits frais, les autres produits de boulangerie, les viandes séchées, salées ou fumées,le fromage et les glaces.

Au total, les prix des produits alimentaires se redressent de 0,8% en un mois. Comparés au mois de mai 2016, les prix des produits alimentaires sont supérieurs de

2,8%

