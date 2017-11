Le prince Harry et l’actrice américaine Meghan Markle se sont fiancés et se marieront au printemps 2018, a annoncé lundi Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, père du futur époux.

« Son altesse royale et Mlle Markle se sont fiancés à Londres plus tôt ce mois-ci. Le Prince Harry en a informé sa Majesté la reine et d’autres membres proches de sa famille », indique un communiqué publié par Clarence House.

La reine Elizabeth II « enchantée » du mariage à venir de son petit-fils Harry.