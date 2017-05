Présidentielles françaises : les « lili » et les « bobo »

On a très peu noté à quel point l’élection présidentielle a été tributaire des circonstances en France. On a préféré y voir un « chambardement », voire une « révolution », politique aboutissant à l’élimination des deux grands partis qui ont dirigé la France sous la Vème République.

Tout dans ce diagnostic est pourtant erroné. Tout d’abord, la Vème République n’a pas été dominée par des partis, mais par un axe traditionnel de la politique française, « l’axe droite-gauche ». Seul le système avec un second tour auquel sont présents deux candidats donne l’impression d’un bi-partisme. Nicolas Sarkozy avait bien essayé d’unir les forces « de droite » autour d’un seul parti, désormais nommé « Les Républicains ». Ce projet, d’emblée malmené par le refus d’un leader centriste, François Bayrou, n’a jamais totalement réussi à s’accomplir. On peut considérer que la progression du Front National est synonyme de l’échec de Nicolas Sarkozy à réunir une droite « dure » et des droites conservatrice et libérale autour d’une même structure. Quant à la gauche, elle a toujours connu un véritable éparpillement, du clivage entre Partis Communiste et Socialiste, à l’invention des Verts, aux dissidences des radicaux avec la candidature de Christiane Taubira en 2002.

De même, il n’y eut point de grand chambardement. Si, en 2017, l’axe « droite-gauche » n’a pas fonctionné, c’est en raison de deux faits de hasard. A droite, où l’on avait toutes les chances de l’emporter, le candidat s’est retrouvé mis en examen dans une affaire, somme toute secondaire, mais peu reluisante. Ce n’est pas que les faits invoqués contre François Fillon soient sans importance, ou que l’affaire des salaires supposés fictifs de sa famille soit sortie au hasard dans le contexte électoral. Ce qui est contingent, c’est que ce soit un tel homme politique qui se soit retrouvé candidat de son parti.

Cette situation n’a pas profité à la gauche, non seulement, comme on dit, à cause d’un bilan politique qui ne parvint pas à convaincre, mais à cause d’une autre circonstance. La réaction normale du Parti Socialiste a été de s’éloigner de ce bilan en s’ancrant à gauche avec Benoit Hamon, ancien ministre qui avait rompu en visière avec le gouvernement. Seulement, cette stratégie a fait long feu à cause de la présence d’un tribun bien mieux ancré dans la critique du système, Jean-Luc Mélanchon. Affaibli sur sa droite, le Parti socialiste s’est retrouvé sans espace sur la gauche.

Du coup, ce sont deux autres axes de la politique française qui ont émergé comme référence : l’axe « libéral-antilibéral » et l’axe « Europe et Mondialisation – Anti-Europe ». On connaît bien ces axes, qui divisent les partis et s’expriment dans les consultations sur l’Europe. Il se trouve que ces deux axes se sont progressivement confondus, dans ce que le grand politiste Pierre Hassner a appelé l’opposition des « li-li et des bo-bo », c’est-à-dire les « libéraux (de droite) –libertaires (des gauche) » contre les « bonapartistes (de droite) – bolcheviks (de gauche) ». Macron, c’est le « li-li », Le Pen, c’est la « bo-bo ».

Le refus de Jean-Luc Mélanchon de soutenir la candidature d’Emmanuel Macron, le ralliement de certaines personnalités et de certains électeurs des « Républicains »au Front National s’expliquent par là. Les « bo-bo » détestent plus les « li-li » qu’ils ne se situent sur un axe « droite-gauche.

Reste à savoir si ce clivage des « li-li » et des « bo-bo » amené par les circonstances au premier plan, sera suffisamment fort pour animer des élections législatives contrôlées par des partis, qui, eux, se situent sur l’axe « droite-gauche » traditionnel. De la réponse à cette question, dépendra la marge du Président de la République, qu’il ou elle soit « bo-bo » ou « li-li », Française pour gouverner effectivement.

Par Thierry Leterre, Professeur de Science Politique à Miami University Luxembourg