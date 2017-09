Premier coup de pelle du nouveau stade national de football et de rugby

Le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, représenté par Madame Lydie Polfer, bourgmestre, et Madame Simone Beissel, échevin des sports, ainsi que le ministre des Sports, Monsieur Romain Schneider, ont invité au premier coup de pelle du nouveau stade national.

Construit sur un terrain sis entre le site de la Cloche d’Or et Kockelscheuer, le projet du nouveau stade prévoit la construction d’un stade de football / rugby comprenant un terrain de jeux avec 9.385 places assises couvertes pour spectateurs, des espaces VIP, des kiosques à nourriture, un businessclub avec cuisine, des salles et locaux pour la presse, des vestiaires ainsi que toutes ses fonctions auxiliaires, de même que l’aménagement des alentours.

La plupart de ces locaux fonctionnels sont regroupés dans un bâtiment à trois étages dans l’enceinte du stade se trouvant à côté du boulevard de Kockelscheuer.

Le stade sera construit conformément aux normes en vigueur, spécialement les normes FIFA/UEFA (stade catégorie 4) et les normes IRB (International Rugby Board).

Estimation budgétaire basée sur le projet définitif du nouveau stade

L’estimation budgétaire du projet défintif détaillé pour la construction du nouveau stade national de football/rugby s’élève à 60 358 250,00 € TTC. Le projet est subventionné par le ministère des Sports à base de 70%, plafonné à 40 000 000,00 €.

L’estimation budgétaire concernant l’aménagement de l’aire de stationnement en place multifonctionnelle s’élève à 791 826,75 € (financement assuré à 100% par la Ville de Luxembourg.

Fin du chantier, selon toutes prévisions : octobre 2019

Communiqué