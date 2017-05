Pourquoi pas? / Une excellente nouvelle pour la Place!

La semaine dernière, la nouvelle est tombée sans faire trop de bruit. L’IFC*, la société financière de la Banque mondiale, et le gestionnaire d’actifs Amundi ont annoncé vendredi la création d’un fonds d’obligations vertes de deux milliards consacré aux marchés émergents et basé au Luxembourg. Ce nouveau fonds, qui s’appelle Green Cornerstone, constitue une première dans le marché émergent de la finance verte et son objectif consiste à ouvrir la voie du financement environnemental dans les pays émergents.

Il s’agit d’une nouvelle extraordinaire pour l’avenir du Luxembourg qui continue d’être la première place financière de la zone euro et la deuxième place de l’UE derrière Londres. Cette décision émane de l’IFC qui est la plus importante institution mondiale d’aide au développement humain et économique, visant à réduire la pauvreté, à stimuler une prospérité partagée dans le monde et dont les activités concernent exclusivement le secteur privé dans les pays en développement. Le Luxembourg soutient inlassablement, depuis de longues années, les efforts internationaux en la matière, de même qu’en matière d’aide humanitaire où le pays est un des principaux contributeurs.

Mais avant tout, il s’agit d’une reconnaissance d’une part de l’excellente collaboration entre les autorités gouvernementales et les acteurs de la Place financière et, d’autre part, des énormes efforts consentis par tous les acteurs de cette Place financière pour offrir de réelles opportunités au marché et se positionner de façon constructive en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et contre la pauvreté.

Les gouvernements successifs ont bien préparé le repositionnement, la diversification ainsi que l’internationalisation de la Place financière et cette nouvelle confirme le bien-fondé de la démarche.

Dans ce même contexte, le secteur luxembourgeois des fonds d’investissement joue un rôle de premier plan pour le changement climatique. En ce qui concerne les actifs européens gérés à Luxembourg par les fonds climatiques, le Luxembourg représente 69% des fonds d’investissements en matière d’énergie renouvelable, 69% en matière de gestion de l’eau et 63% dans les autres stratégies d’investissement écologique.

La Place est directement concernée par le sujet de la finance durable, car elle dispose d’un important savoir-faire au Luxembourg, ainsi que de l’expertise et de l’expérience professionnelle nécessaires. Grâce à un partenariat étroit entre le gouvernement proactif et les institutions et acteurs de la Place financière, des progrès prometteurs ont été accomplis dans la promotion du Luxembourg à cet égard, à travers un partenariat stratégique avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Ces progrès concernent l’innovation, pour attirer de nouveaux fonds d’investissement et des gestionnaires de fonds liés au climat au Luxembourg, la consolidation du rôle de leader de la Bourse de Luxembourg dans le domaine de l’émission et de la cotation des obligations vertes, ainsi que le contrôle de la qualité par le biais d’un label de qualité climatique. Toutes ces initiatives sont encadrées par un cadre juridique et réglementaire et une promotion efficace des nouvelles activités liées au financement du climat grâce à un effort de communication bien coordonné. Ainsi, la Place financière est en train de bouger pour, en collaboration avec le gouvernement, préparer son avenir et ses efforts sont reconnus au plus haut niveau!

Maurice Bauer

International Financial Corporation