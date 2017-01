Politique /Junckerbrûle-t-il?

Sacrés Britanniques! Avant de quitter le port européen, ils tirent encore quelques bordées sur une de leurs cibles préférées, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Il est vrai que celui-ci a toujours su se montrer délicieusement cassant avec les représentants de la presse d’outre-Manche.

Les révélations du Guardian sur l’obstruction consciencieuse dont aurait fait preuve le Premier ministre luxembourgeois d’alors pour contrarier la lutte contre l’évasion fiscale, au profit du Luxembourg, font évidemment la joie des contempteurs de l’Europe et de la Commission. L’Europe a mis à sa tête un braconnier, et il ne deviendra jamais garde-chasse.

Fondées ou non, ces attaques qui consacrent la disparition progressive, mais pas consommée, des fameuses «niches de souveraineté» concourent à chaque fois, à travers Juncker, à décrédibiliser l’exécutif de l’Union européenne. Dans un monde où l’on mélange allègrement le moral (à géométrie variable) et le légal, le jeu du «tous pourris» a la cote.

Qui s’est régalé de la dernière «affaire» Juncker? La fachosphère, évidemment, qui n’a eu besoin que d’amplifier les faits. Alors que se profilent des élections importantes en France et en Allemagne, la marmite bout. Les Britanniques n’en ont cure, qui ont déjà choisi de quitter l’Union. Qui y aurait cru au début de l’année dernière?

Aujourd’hui, on trouve des politiques et des journalistes pour s’étonner qu’un homme puisse aller de Berlin à Milan sans être contrôlé cinq fois, scanné, questionné, soupçonné. Mais, bon dieu, c’est une des premières victoires de la construction commune, qui a tant grisé les Européens de l’Est quand ils ont rejoint l’Union! Aujourd’hui, on veut pousser ceux qui ont le plus à gagner d’une Europe unie et forte, ses citoyens, à la faire exploser au gré de l’élection de petits tribuns nationalistes, du nord au sud.

Entre ceux qui veulent guérir les symptômes et pas la maladie, et ceux qui veulent liquider l’Union européenne, quelle place reste-t-il pour ceux qui y croient, qui l’ont vue grandir avec enthousiasme, et qui veulent continuer l’aventure? C’est la responsabilité de toute une génération de convaincre ses enfants que le projet est bon, et qu’il reste d’actualité.

Tirer sur Juncker? Mais pourquoi pas, si on a dans le cœur la construction européenne, pas sa désintégration.

Thierry Nelissen