Politique / Etrennes Schneider

Depuis le temps que le vice-Premier tenait à annoncer l’arrivée de l’indexation, cette fois, c’est la bonne. Il a quand même fallu pousser un peu…

Le 22 décembre, dans

l’après-midi, sur sa page Facebook, Etienne Schneider lançait, urbi et orbi: «Indexation déclenchée: adaptation des salaires, traitements et pensions (+2,5%) au 1er janvier 2017». En parallèle, sa communication passait via Twitter. «Statec communiquera les détails demain», ajoutait le ministre.

Diable! Il n’en fallait pas plus pour que tous les réseaux et sites d’information relaient ce véritable «Il est né le divin enfant» chanté pour Noël, avec promesse ferme d’étrennes à court terme.

Le lendemain, l’institut statistique ne pouvait que valider la certitude. Au prix d’une procédure inhabituelle, notamment due au besoin de faire courir l’augmentation à compter du 1er janvier… D’ordinaire, la commission de l’indice se réunit une fois par mois et examine les calculs du Statec. La prochaine annonce du genre aurait dû logiquement survenir le 11 janvier, après réunion ad hoc, sur base des chiffres de décembre.

Mais, vu que le «coût» était passé si près (0,04 point sous la barre de l’indice des prix de novembre), les statisticiens avaient manifestement été invités à suivre l’évolution au plus près… Or, le relevé des éléments de calcul s’effectue du 1er au 21 de chaque mois. Et donc, le 22, boulier-compteur à la main, le Statec pouvait souffler le vent favorable vers le ministère. Etienne Schneider pouvait s’offrir son effet d’annonce, sans coup férir cette fois.

Il devait être échaudé par le précédent de l’été 2015. A cette époque, il l’avait dit et redit: le déclenchement de la prochaine indexation allait arriver à la fin 2015. Mais le décalage technique entre l’inflation et la baisse des prix pétroliers avait fait capoter la prophétie, devenue polémique. Même le collègue aux Finances, Pierre Gramegna, avait dû indiquer que la mesure n’était «pas une décision politique» mais répondait à des critères bien précis.

Depuis, comme la dernière revalorisation automatique remontait à octobre 2013, la saga de l’index a joué, de mois en mois, les prolongations.

Epilogue? Une révision de procédure s’annonce, dès janvier. Il s’agira de régler cas d’urgence et «zones grises» de la mécanique. Vu que, comme le pense tout haut le patron du Statec, Serge Allegrezza, «l’indexation est une institution largement surfaite dans le paysage médiatique», la communication viendra après. Sauf si quelqu’un l’anticipe, évidemment.

Alain Ducat