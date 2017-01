Politique / Atout langues

La guerre des langues aura-t-elle lieu, se demandait Jean Portante dans sa chronique «Un monde immonde» début décembre. A défaut de guerre, c’est à une joute que l’on assistera le 16 janvier, lors du débat à la Chambre des députés portant sur deux pétitions ayant trait aux langues.

L’une, qui a connu un succès public sans précédent, demande une place au niveau administratif et judiciaire au luxembourgeois. La seconde plaide pour le statu quo et donc pour le plurilinguisme.

S’il y a encore une vingtaine d’années, personne n’aurait parié un kopek sur l’avenir du luxembourgeois, la situation est aujourd’hui tout autre. La langue de Dicks connaît un développement sans précédent grâce aux nouveaux médias et aux nouvelles technologies, qui lui ont offert un support, notamment à l’écrit. Sans parler de l’école qui absorbe les jeunes migrants, de plus en plus nombreux, et qui les façonne aussi en luxembourgeois.

Seulement voilà, le cosmopolitisme n’est plus dans l’air du temps. L’essor démographique et le fait frontalier ainsi que la mondialisation bousculent un usage des langues qui était bien cloisonné. Ces éléments génèrent des inquiétudes. Le référendum sur le droit de vote des étrangers, en se concentrant pour une bonne part sur l’identité et la langue luxembourgeoises, a montré l’ampleur du problème.

Le débat est toujours aussi vivace. Les passions s’enflamment, les propositions plus ou moins réalistes se suivent et entretiennent les divisions. Et derrière la discussion, c’est la question identitaire qui pointe le bout de son nez.

La marge de manœuvre pour apporter des réponses à cette question est faible puisque la sous-représentation d’une langue, comme sa surreprésentation d’ailleurs, ne peut qu’alimenter la xénophobie.

La réforme de la Constitution est une des pistes pour lever les peurs. Faire du luxembourgeois la langue du Luxembourg et non plus des Luxembourgeois pourra calmer les esprits. L’autre concerne l’école et l’apprentissage des langues. L’école est une machine à intégrer et donc à former des luxembourgophones. Elle est aussi un outil pour ouvrir les esprits au multiculturalisme. Et à ce titre, le multilinguisme traditionnel, dont tout un chacun tire fierté, est, malgré les difficultés, un atout qu’il faut chérir et préserver.

Jacques Hillion