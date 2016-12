Petra Kvitova: « Je peux bouger les doigts, c’est le plus beau cadeau de Noël »

La star du tennis tchèque Petra Kvitova, sérieusement blessée mardi à la main par un cambrioleur armé d’un couteau, s’est dite confiante en son retour sur les courts, lors de sa rencontre avec la presse, vendredi à Prague.

« Hier, j’ai déjà pu bouger les doigts, c’était pour moi le plus beau cadeau de Noël », a confié la « Lionne tchèque ». Autorisée à quitter l’hôpital et passer Noël chez elle trois jours après une intervention chirurgicale longue d’environ quatre heures, elle portera une attelle pendant plusieurs semaines. La double championne de Wimbledon sera absente des courts pendant au moins six mois, selon le médecin Radek Kebrle du centre spécialisé à Vysoke-nad-Jizerou (nord-ouest) où elle a été opérée. La joueuse de 26 ans a été touchée aux cinq doigts ainsi qu’à deux nerfs de la main gauche, celle avec laquelle elle tient la raquette, en voulant se défendre face à l’agresseur armé -dont l’identité est toujours inconnue- qui s’est introduit à son domicile à Prostejov (est). « Je me sens de mieux en mieux », a-t-elle néanmoins assuré. « Je n’ai jamais douté, ne serait-ce qu’une seconde. Je retournerai sur le circuit, je ferai tout pour cet objectif », a-t-elle assuré, affichant un sourire déterminé. « Peu importe si cela doit durer trois mois ou un an. J’attends avec impatience le moment où je pourrai recommencer à travailler, j’attends avec impatience chaque progrès qui se manifestera sur ma voie de retour », a encore indiqué Kvitova.

La championne, qui a triomphé récemment en Fed Cup aux dépens de la France, récupérait déjà d’une fracture de fatigue à un pied qui l’avait contrainte à renoncer à la Hopman Cup, un tournoi par équipes mixtes organisé début janvier à Perth (côte ouest australienne), en préambule à l’Open d’Australie.

afp