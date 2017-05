Pas de répit pour la défense des droits sociaux / Un premier mai pour le pouvoir d’achat, contre les nationalismes

Mêmes craintes, même corps de revendications, à géométrie légèrement variable : les ardeurs militantes du 1er mai ont donné le ton, de Remich à Neumunster, en passant par Bonnevoie.

Réuni au casino syndical, le Landesverband fait, par la voie de son président Jean-Claude Thümmel, le souhait d’un Luxembourg des transports dont les chemins de fer seraient bien l’épine dorsale. Sans même faire les frais de la discussion du Grand-Duché à 1 million d’habitants, « perspective lointaine, donc illusoire », il estime qu’il faut commencer par prendre en main les problèmes actuels, comme la ligne du Nord qui n’est pas partout à deux voies et, pourquoi pas, créer une liaison Esch-sur-Alzette-Luxembourg en site propre. Face aux défis de la numérisation, il insiste sur les perspectives de réduction du temps de travail. « Nous n’avons jamais renoncé aux 35 heures hebdomadaires », remarque-t-il. Et de noter les fortes difficultés pour les organisations syndicales de parvenir à maintenir les droits sociaux, et la montée parallèle des populismes partout en Europe, dont en France. « Le danger du Front national est plus présent que jamais. Et il s’accentuera même sans doute si Marine Le Pen n’est pas élue », analyse Jean-Claude Thümmel. Pas de consignes précises pourtant aux quelques affiliés français de la FNCTTFEL : «Ce n’est pas le rôle du syndicat. Et le danger est clair ».

Sur la rive gauche de la Moselle, Patrick Dury s’indigne qu’on lui demande pourquoi il n’a pas non plus cité nommément la candidate d’extrême droite Marine Le Pen. Le LCGB compterait environ 5000 affiliés français. «Il me semble avoir été assez clair à propos de la montée des populismes », remarque le président du syndicat chrétien. «Au Luxembourg non plus, on ne dit pas aux gens pour qui il faut voter. Je me méfie des organisations syndicales qui veulent soutenir l’un ou l’autre parti ». Très anglé sur l’Europe, ses succès, son déficit social… et sa fièvre populiste, le discours de Patrick Dury appelle à de forts standards sociaux, pour l’Union en général, et le Luxembourg en particulier. Déplorant que «les diktats budgétaires ne mettent pas l’homme au centre de la politique », il réclame une vaste discussion sur ce que le pays est prêt à dépenser pour sa protection sociale, et la manière de le financer. Il demande aussi la relance de la Tripartite et un renforcement du pouvoir d’achat.

A Neumunster, le temps fade désespère le marchand de glaces mais ne décourage pas le passant : dans l’odeur des saucisses, passé le temps des discours, l’OGB-L tient sa traditionnelle Fête du travail et des cultures.

Thierry Nelissen <thierry.nelissen@gmail.com>