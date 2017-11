Elles sont en train de refaire leur apparition, à Paris et d’autres grandes villes, les petites épiceries du coin. Dans chaque quartier, il en renaît. Elles poussent même comme des champignons. Mais ce ne sont pas vraiment des épiceries. Il s’agit plutôt de morceaux de grandes enseignes qui, après avoir tué le petit commerce, le remplacent désormais.

Et partent en guerre contre ce qui reste dans le genre, à savoir l’arabe du coin dépannant jusque tard dans la nuit tous ceux qui, ayant oublié un petit quelque chose lors de leur virée dans les hypermarchés, une bouteille de lait, une plaquette de beurre, du vin quand il en vient à manquer lors d’un repas plus arrosé que prévu, viennent s’approvisionner en urgence. Cela faisait vivoter ces petites supérettes qui sont tout ce qui reste des épiceries d’antan.

Mais voilà, ça fait des envieux du côté des grands de la distribution. Ils abhorrent que des niches leur échappent. Cela signifie qu’ils n’ont pas terminé leur travail d’extermination du petit commerce. Ceci alors qu’il y a dans l’air, après des décennies de culte des grandes surfaces, comme une nostalgie de la proximité chez les clients.

Il y a également que la mode bio, avec sa flopée de boutiques, de proximité elles aussi, a contribué à faire bouger les mentalités, du moins de ceux qui ont un porte-monnaie assez garni pour se le permettre. Autant de clients que les grandes enseignes ratent.

Rataient. Parce qu’aujourd’hui, après leur détour par la périphérie, les voilà qu’elles font main basse sur les quartiers.

Deux grands groupes se partagent le gros du gâteau. Casino et Carrefour. A eux deux, ils détiennent, dans les rues de Paris, quelque 70% de parts de marché.

Leur tactique: se morceler pour apparaître sous des noms divers, adaptés à toutes les attentes. Carrefour, par exemple, s’appelant tantôt Shopi, tantôt Huit à Huit, tantôt Marché Plus, mais depuis peu, il ne se cache plus derrière des noms d’emprunt et bombe le torse avec ses Carrefour Market et ses Carrefour City. Quant au groupe Casino, il est également propriétaire des Franprix et des Monoprix.

L’objectif avoué est limpide. Après avoir tué les épiceries, voilà qu’en les remplaçant, on a l’ambition de vouer à la disparition, mis à part les supérettes dites «arabes» et les petites enseignes bio, également les boucheries indépendantes et, à moyen terme, les boulangeries. Car même si, pour imiter les commerces de jadis, on mise sur la petite-surface, on n’omet pas de vendre de la viande et du pain. A des prix inférieurs de ceux des bouchers et des boulangers. En taisant que la qualité est également inférieure.

Tout ça pèse des milliards et s’inscrit dans la sauvagerie du capitalisme des temps nouveaux.

Pas de quartier dans les quartiers. La loi du plus fort est la seule qui vaille. Elle voulait jusqu’ici que les grands poissons mangent les petits.

La nouveauté c’est que, désormais, après les avoir mangés on se fait passer pour eux. Afin qu’aucune miette ne leur échappe. Et que plus personne ne puisse se soustraire à leur mainmise totalitaire sur les goûts.

Jean Portante