Fortes chutes de neige, vents violents, verglas ou encore précipitations: le mauvais temps a frappé dimanche la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, perturbant les transports et privant des milliers de foyers d’électricité.

En France, 32 départements étaient placés en vigilance orange dimanche en fin d’après-midi, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais où de forts vents ont privé d’électricité 20.000 foyers. Le matin, c’est en raison de la neige que 8.000 foyers avaient d’abord été privés de courant.

Un ferry de la compagnie britannique P&O avec plus de 300 personnes à bord s’est même échoué vers midi dans le port de Calais, un des plus importants en Europe en termes de passagers, sans faire de blessés mais interrompant le trafic transmanche jusqu’à 20H00 (19H00 GMT).

En Corse, en alerte pluie-inondations, les intempéries ont entraîné la fermeture des aéroports d’Ajaccio et de Figari dimanche après-midi.

Une grande partie de l’Allemagne s’est elle réveillée avec des chutes de neige et des températures autour de zéro, qui ont entraîné l’annulation de quelque 330 vols avant 17H00 locales (16H00 GMT) à Francfort, la capitale financière. Des centaines de vols ont aussi été retardés et d’autres pourraient l’être dans la soirée alors que le plus grand hub aéroportuaire du pays, une des principales bases du géant Lufthansa, devait gérer un total de 1.260 vols dimanche.

L’aéroport de Düsseldorf (ouest) a lui été contraint de fermer pendant quatre heures dans l’après-midi, d’après l’agence de presse DPA. Des perturbations ont également affecté les trains, retardés, redirigés ou annulés dans l’Etat régional de Rhénanie du Nord-Westphalie (ouest).

La situation était similaire au Royaume-Uni, qui a observé ses plus importantes chutes de neige depuis mars 2013 et l’hiver 2010. Les services météorologiques (Met Office) ont placé en alerte orange, jusqu’à 18H00 dimanche, plusieurs zones de l’Angleterre et du Pays de Galles où la couche neigeuse a atteint plusieurs centimètres, voire une vingtaine à certains endroits.

La neige est également tombée en Ecosse, en Irlande du Nord et plus légèrement à Londres, placées en vigilance jaune. La couverture blanche n’a toutefois tenu que quelques heures dans la capitale britannique avant de fondre. Plusieurs zones ont été particulièrement touchées.

A la mi-journée, la couche de neige atteignait 30 centimètres à Sennybridge (Pays de Galles), 18 cm à Hereford (Angleterre) et 10 cm à Coleshill, près de Birmingham, a indiqué un porte-parole du Met Office, Oli Claydon, à l’AFP. Elle a continué à s’épaissir légèrement dans l’après-midi mais « le pire est passé », a-t-il ajouté en assurant que la météo irait en s’améliorant au cours des prochaines heures. Il a toutefois mis en garde contre « le risque de verglas » en raison de températures négatives. Comme en Allemagne, les transports ont été affectés.

L’aéroport de Birmingham (centre de l’Angleterre), la deuxième ville du Royaume-Uni, a été fermé toute la matinée et n’a rouvert qu’en début d’après-midi. Des dizaines de vols ont été annulés, retardés ou déviés vers d’autres aéroports britanniques, à l’arrivée comme au départ.

De nombreux vols ont également été annulés ou retardés à l’aéroport de Luton, dans le nord de Londres, où toutes les pistes ont rouvert en début d’après-midi après avoir été temporairement fermées en matinée, selon son site internet. Les transports de voyageurs par train étaient également perturbés dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles, a prévenu National Rail.

Plusieurs autoroutes et routes dans les zones affectées ont été fermées à la circulation à la suite de pannes de véhicules ou de collisions, selon le gestionnaire du réseau routier Highways England. Un réseau hospitalier des Midlands (centre de l’Angleterre) a même lancé sur Twitter un appel aux automobilistes possédant un véhicule tout-terrain pour amener ses membres du personnel au travail.